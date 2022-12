Macchiaioli e non solo, eventi 'di Natale' a Palazzo Blu

Durante il periodo natalizio e le feste di fine anno Palazzo Blu a Pisa è sempe aperto e propone una ricca offerta di eventi espositivi a partire dalla mostra “I MACCHIAIOLI” , curata da Francesca Dini, con oltre 120 opere per ripercorrere l’entusiasmante evoluzione e insieme rivoluzione del gruppo di artisti, che hanno dato vita a una delle più originali avanguardie nell’Europa della seconda metà del XIX secolo. Fino al 24 dicembre è in atto una promozione speciale con la possibilità di acquistare il biglietto di ingresso ‘open’ a 10 euro + 2 euro di prevendita (invece che 14 euro + 2 euro di prevendita) su vivatichet.it e anche direttamente in biglietteria.

L’esposizione a Palazzo Blu, articolata in 11 sezioni, racconta l’avventura di un gruppo di giovani pittori progressisti, toscani e non, che – desiderosi di prendere le distanze dall’istituzione accademica nella quale si sono formati, sotto l’influenza di importanti maestri del Romanticismo come Giuseppe Bezzuoli e Francesco Hayez – giungono in breve tempo a scrivere una delle più poetiche e audaci pagine della storia dell’arte non solo italiana.

La mostra ‘I Macchiaioli’, prodotta e organizzata da Fondazione Palazzo Blu e MondoMostre, con il contributo della Fondazione Pisa, è visitabile fino al 26 febbraio 2023.

A Palazzo Blu è visitabile anche la mostra fotografica ‘ Immagini dal Ventennio. Pisa e il regime fascista (1022 – 1043)’, ideata dal Professor Daniele Menozzi, con le immagini dall’archivio fotografico di Guido Allegrini, fotografo ‘ufficiale’ del regime fascista. La mostra ripercorre e documenta la vita e la storia di quegli anni a Pisa secondo un filo cronologico e tematico, dalla Marcia su Roma, alle istituzioni del regime, dalle leggi razziali, alle sconfitte e le rovine, senza tralasciare la famiglia reale a San Rossore. La mostra resterà aperta fino al 26 marzo 2023.

Inoltre all’ultimo piano è esposto il dipinto ‘Cristo e la Samaritana al pozzo’ di Artemisia Gentileschi, acquistato dalla Fondazione Pisa per il museo di Palazzo Blu e collocato in una sala appositamente dedicata alla pittrice di origini pisane. L’opera è visitabile con il biglietto della collezione permanente.

Palazzo Blu è aperto dal lunedì alla domenica, con orario 10 – 19 dal lunedì al venerdì e 10 – 20 il sabato, la domenica e nei festivi. Per info palazzoblu.it

Fonte: Ufficio Stampa