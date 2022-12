Stroncato da un malore mentre va in bici, muore imprenditore conciario di Castelfranco

Non ha lasciato scampo il malore che ha stroncato ieri Paolo Bertoncini, 54enne imprenditore del distretto conciario toscano, e residente a Castelfranco di Sotto. L’uomo, verso mezzogiorno, stava viaggiando in bicicletta sulla provinciale Pisana, in zona Fucecchio, quando è crollato dal mezzo. I passanti hanno immediatamente contattato il 118, i cui medici sono arrivati sul posto e hanno tentato di rianimarlo. Bertoncini, poi, è stato traportato in codice rosso all’ospedale di Empoli, dove però le manovre di rianimazione sono state inutili.