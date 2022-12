Mugello, arrivano più di 175mila Euro per lo sviluppo turistico

La promozione turistica dell’Ambito del Mugello avrà un’arma in più grazie alla realizzazione del progetto "Miglioramento degli strumenti informativi ed innovazione dei prodotti turistici dell’ambito Mugello" che si è aggiudicato il finanziamento erogato da Sviluppo Toscana S.p.A., società partecipata di Regione Toscana.

163Mila Euro l’importo previsto a cui si aggiungeranno ulteriori 13Mila Euro di risorse dell’Unione dei Comuni.

Il progetto presentato dall'Ambito turistico Mugello è stato studiato da un lato per accrescere l’attrattività turistica del territorio, dall’altro per migliorare il livello di governance dell'area coinvolgendo il più possibile i singoli operatori.

Gli obiettivi che si prefigge sono:

il miglioramento della gestione degli strumenti informativi dell’ambito in forte sinergia con gli strumenti regionali per aumentare il livello di conoscenza dei prodotti organizzati e per la qualità di accoglienza dei territori;

la creazione di prodotti turistici diversificati attraverso l’identificazione di punti di interesse, attività ed esperienze, e finalizzata a un maggior coordinamento dell’offerta;

l’aumento della conoscenza del mercato turistico dell’Ambito per aumentare la consapevolezza della importanza del settore e la cura e cultura dell’ospitalità.

Per realizzare il progetto, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e in accordo con il Piano Operativo 2023, verranno messe in campo diverse professionalità così da creare una serie di azioni eterogenee come la creazione di un "patentino dell'ospitalità", la formazione degli operatori, la messa in rete degli uffici informazione, l'aggiornamento degli strumenti informativi web e cartacei, il proseguimento della partecipazione a fiere internazionali e dell'organizzazione di fam trip e press tour.

“Il turismo in Mugello ha colto a pieno la ripartenza post pandemia – afferma il Sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti che in unione ha la delega al Turismo -, ma per continuare a crescere e a confermare l’attrattiva deve necessariamente innovarsi. Noi su questo aspetto abbiamo scommesso e ora possiamo realizzare questo importante progetto che darà nuova spinta a tutto l’ambito. Il bello non basta più per essere attrattivi con le esigenze del turista, deve essere accompagnato da servizi di qualità e noi lavoriamo per offrirne sempre di migliori”.

Fonte: Unione Montana dei Comuni del Mugello - Ufficio stampa