Natale, come cambiano gli orari della biblioteca comunale di Empoli

Nel periodo delle festività natalizie, la biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli effettuerà apertura al pubblico nei giorni sabato 24 e sabato 31 dicembre 2022, solo la mattina dalle 9 alle 13 e resterà chiusa il pomeriggio.

Negli altri giorni, l'orario di apertura al pubblico della struttura di via dei Neri 15 resterà invariato: porte aperte per la sezione generale dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 e per la Sezione Ragazzi dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa