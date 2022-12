Un'altra nave ong sbarcherà a Livorno, 108 migranti a bordo

Sono 108 i migranti a bordo della Sea Eye 4, la nave ong che sbarcherà il 23 dicembre prossimo al porto di Livorno. Le persone sono il doppio rispetto a quelle annunciate. La nave è la seconda che ha ricevuto l'ok per attraccare da quando Livorno è stata individuata come città di porto sicuro. La prima era infatti la Life Support, la quale ieri mattina aveva già ricevuto l'autorizzazione per lo sbarco nel porto di Livorno a seguito di un altro soccorso di naufraghi. Intorno alle 4.30 la Life Support, inizialmente diretta al porto toscano, ha messo in salvo altre 72 persone nella zona Sar maltese-tunisina.

Dei 108 a bordo della Sea Eye 4 non sono noti i dati sulla presenza di quante donne, quanti uomini e quanti bambini. Una prima verifica sanitaria da parte dell'Usmaf (l'Ufficio di sanità marittima di Livorno) sarà fatta a bordo, dopodiché, una volta scesi si procederà all'accoglienza e alle varie necessità cibo e vestiario e all'identificazione dell'ufficio immigrazione della questura. Da qui a bordo di pullman i migranti verranno trasferiti a destinazione e distribuiti in percentuale su tutto il territorio. Solo il 10% dei migranti rimarrebbe a Livorno e provincia.