A Natale regalati un lavoro con le offerte Synergie su Empoli e dintorni

ARCHITETTO PROGETTAZIONE INTERNI- GESTORE DI COMMESSA

Il candidato si occuperà operativamente del cantiere, nello specifico:

- di Acquisti/Gestione Lavori Cantiere

- dei Contatti con i fornitori, Organizzazione squadre per la posa in opera

- Splittare ordini ai fornitori in base alla commessa

- Gestione approvvigionamento del materiale

- Raccordo logistico di Cantiere

- sarà responsabile della progettazione 2d e 3d, della gestione commessa di lavoro, del

contatto con clienti e fornitori, direzione lavori e coordinamento cantieri.

Si richiede:

- esperienza, anche se breve nell’area tecnica (edile)

- diploma tecnico GEOMETRA / laurea architettura

Luogo di lavoro: Santa Croce sull’Arno

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/architetto-progettazione-interni-gestore-di-commessa147481/it/

OPERAIO TURNISTA

La risorsa, inserita nel reparto produttivo, si occuperà di seguire una delle fasi di produzione

utilizzando macchine a controllo numerico.

Per questa posizione si richiede una risorsa che arrivi già da pregresse esperienze in produzione, che

sia abituata al lavoro su turni e che sia immediatamente disponibile.

Luogo di lavoro: Cerreto Guidi

Orario: Full time su turni

Tipo di contratto: tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaio-turnista-147398/it/

BACK OFFICE COMMERCIALE - LINGUA FRANCESE

La risorsa si occuperà della gestione delle pratiche commerciali e della gestione di clienti stranieri.

Si occuperà inoltre dell'inserimento e dell'evasione degli ordini e della gestione del pre e post

vendita.

La risorsa ideale presenta i seguenti requisiti:

- precedente esperienza nella mansione,

- ottima conoscenza della lingua francese parlata e scritta,

- ottimo piglio commerciale,

- ottime doti comunicative e spirito di iniziativa;

- volontà di inserirsi in un contesto dinamico e sfidante.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/back-office-commerciale-lingua-francese-147066/it/

OPERAI/E SETTORE CALZATURIERO

Le risorse saranno inserire all'intero della manovia di montaggio e/o della manovia di rifinizione per

occuparsi delle diverse fasi della grattatura, montaggio, pulizia scarpa, scatolatura, masticiatura,

controllo qualità.

Le risorse ideali hanno maturato esperienza nel ruolo. Si valutano profili anche senza esperienza

purchè fortemente motivati.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaie-settore-calzaturiero-145460/it/

MAGAZZINIERE

La risorsa, inserita in magazzino, si occuperà della movimentazione delle merci in entrata e uscita

tramite l'uso del muletto e del carrello retrattile.

Per questa mansione si ricercano figure che abbiano già ricoperto il medesimo ruolo, che siano in

possesso della patente del muletto e che siano liberi da subito.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/magazziniere-147077/it/

RESPONSABILE RIFINIZIONE CALZATURIERO

La risorsa si occuperà di coordinare il reparto rifinizione.

è richiesta consolidata esperienza nella mansione.

Luogo: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/responsabile-rifinizione-calzaturiero-146173/it/

