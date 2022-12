Nel presepe vivente dal papa c'è anche un pizzico di Pontedera

Una giornata tutta da ricordare per i 50 pontederesi andati a Roma, sabato scorso, per il Presepe Vivente che ha coinvolto circa 1000 figuranti in costume in arrivo da tutta Italia e che hanno sfilato da San Giovanni in Laterano fino a Santa Maria Maggiore. Nove autobus sono partiti dalla Toscana e uno di questi, appunto, da Pontedera. Con la delegazione anche il vicesindaco Alessandro Puccinelli.

"Oltre che una splendida giornata trascorsa insieme per un evento che ha avuto la sua prova generale a Pontedera, in novembre, con il corteo delle Natività, è stato anche un percorso emozionante di rievocazione ad 800 anni dalla nascita della regola francescana", ha detto Puccinelli.

"Altra emozione", aggiunge il vicesindaco, "E' stata, grazie all'opera di Matteo Innocenti in rappresentanza dei presepisti di Pontedera, il dono portato a Papa Francesco per il suo compleanno. Non avendo avuto modo di consegnarlo direttamente, è stato consegnato al Cardinale De Donatis, Vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma ed al Commissario della Santa Sede, che hanno apprezzato il gesto della nostra Comunità".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa