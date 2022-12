La comunità educante di Fucecchio vince un progetto della Fondazione Con i bambini

La comunità educante di Fucecchio è tra le 152 selezionate in tutta Italia dalla Fondazione Con i Bambini per un progetto di rafforzamento che coinvolgerà il Movimento Shalom, capofila del progetto, il Comune di Fucecchio, l’Istituto Comprensivo Montanelli Petrarca, Nosotras APS, l’associazione Popoli Uniti e FORIUM sc.

Alla base della proposta, l’esperienza promossa dal Comune con l’iniziativa de “La Scuola in Comune”, che vede la collaborazione tra i servizi comunali (educativi, culturali, ambientali e di comunicazione), la scuola e il territorio e che ha dato vita ad un coordinamento informale di 46 enti pubblici e del terzo settore locali che fanno parte della comunità educante.

Obiettivo del progetto è di rafforzare e potenziare questa rete per renderla uno strumento efficace per la crescita delle nuove generazioni, garantendo in particolare l’inclusione e la partecipazione attiva dei minori, delle famiglie e delle comunità di origine straniera presenti sul territorio.

Le attività proposte sono quindi volte a rafforzare la rete di operatori che partecipano a vario titolo alla comunità educante in modo da potenziare da un lato le capacità della comunità stessa di includere e integrare e dall’altro di aumentare e rendere più efficaci le opportunità di incontro, scambio, confronto, inclusione e integrazione tra i diversi attori presenti sul territorio, stranieri e locali.

Una figura centrale sarà quella delle facilitatrici culturali, donne appartenenti alle comunità migranti presenti sul territorio, che supporteranno la comunicazione e lo scambio tra i diversi attori della comunità educante e le famiglie migranti, in modo da favorire i processi di inclusione e di partecipazione attiva innescati da percorsi di formazione, iniziative sociali e momenti di incontro.

Il progetto, con un budget di 90.418 euro su 30 mesi, è stato quindi valutato in linea con gli obiettivi del Bando per le Comunità Educanti della Fondazione Con I Bambini che - uscito a inizio 2021 e conclusosi dopo un lungo iter di valutazione a fine 2022 - “intende incoraggiare e sostenere queste alleanze o queste reti di collaborazione, convinta che rappresentino una delle più virtuose ed efficaci strategie per produrre sviluppo educativo a livello locale e per rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori”.

Una buona notizia per concludere questo 2022 ed attendere l’avvio delle attività con il prossimo anno.

Fonte: Movimento Shalom Onlus