Rider aggredito con spray urticante, picchiato e rapinato: indagini a Firenze

Mentre stava viaggiando sulle strade di Firenze per le consegne, è stato aggredito con spray urticante e rapinato. Vittima un rider che ieri pomeriggio ha denunciato il fatto ai carabinieri, avvenuto sabato sera intorno alle 22.30 in via della Catena. Il rider, un 26enne pakistano, era impegnato nelle consegne per Uber quando ad un certo punto è stato fermato da due ignoti che dopo averlo aggredito con spray urticante lo hanno picchiato al volto con un pugno, impossessandosi così dei suoi due smartphone e del suo portafogli, che conteneva carte di pagamento e 250 euro in contanti.

Il rider 26enne subito dopo si è recato presso l'ospedale di Santa Maria Nuova dove i medici gli hanno riscontrato un trauma contusivo al cranio e trauma non commotivo al volto, giudicato guaribile in 5 giorni. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Firenze per risalire ai due aggressori, anche con l'ausilio dei sistemi di videosorveglianza.