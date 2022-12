"Rifiuti a Castelfiorentino alta": la denuncia di Europa Verde

Alcuni cittadini di Castelfiorentino che abitano nella parte alta, l'antico centro storico, denunciano il fatto di una mancata attenzione al decoro del paese, in particolare all'abbandono di rifiuti in Via Pompeo Neri all'altezza del parcheggio sopraelevato dove una ricca vegetazione attutisce l'impatto visivo di una struttura muraria che contiene garages privati interrati e terrazzamento pubblico per auto. I rifiuti sono lì da anni, nascosti alla vista delle persone dalla vegetazione, sono il simbolo, certamente di maleducazione ma anche di incuria da parte di chi dovrebbe tutelare il territorio.

Il recupero dei materiali con il sistema di porta a porta se è necessario per evitare l'invio in discarica o all'incenerimento e favorire il riuso e il riciclo non può esimere interventi appropriati da parte delle amministrazioni locali perché si eviti l'accumulo di rifiuti, come si nota da foto in allegato, gettati abusivamente in spazi verdi come per strada.

In questi giorni, si è avviato un cambiamento nell'organizzazione della raccolta dei rifiuti, vengono consegnati ai cittadini dei dispositivi di lettura: (TAG) che permettono di associare ad ogni utente l'effettiva quantità di rifiuti conferiti. E' un servizio di tariffa corrispettiva che entrerà in vigore, come ci dice ALIA, dal 1° Gennaio 2023 e che si applica per calcolare l'effettivo conferimento dei rifiuti che ogni cittadino produce, un metodo che ci dovrebbe rendere più responsabili e favoriti da una tariffa ridotta se capaci di essere più attenti ai consumi e agli scarti prodotti.

A fronte di comportamenti virtuosi che favoriscono maggiore protezione ambientale e che riguardano la stragrande maggioranza dei cittadini, le amministrazioni, nel caso quella di Castelfiorentino, dovranno comunque prendere provvedimenti più adeguati, per evitare la dispersione abusiva dei rifiuti nel territorio comunale in particolare per gli spazi di propria pertinenza: ecco che anche una più attenta cura del verde può permettere verifiche puntuali per contrastare il rilascio sul terreno di eventuali materiali e sostanze inquinanti.

L'accumulo di rifiuti abbandonati per anni in uno spazio verde non curato a Castelfiorentino ci mostra la necessità che occorre provvedere con personale e interventi adeguati e continui nel tempo.

E' necessario favorire un cambiamento culturale ma anche promuovere e sostenere azioni concrete che ci mostrino una adeguata capacità politica e amministrativa per proteggere da abusi un ambiente sempre più fragile.

Europa Verde Castelfiorentino