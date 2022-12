Incredibile a San Miniato: il portiere Micheli segna da centrocampo al 94'

Dimenticatevi Brignoli o Chilavert, un portiere che segna è anche a San Miniato. Nel campionato di Promozione Girone C l'eroe della domenica è Cesare Micheli, di mestiere portiere ma trasformatosi in goleador nell'incontro con Castiglioncello.

La partita è stregata per l'Ac San Miniato. Sotto di un gol, la formazione di casa si getta tutta in avanti quando i minuti sul cronometro sono novantaquattro. C'è una punizione da centrocampo per il San Miniato, sul pallone va il portiere Micheli.

Dopo aver provato a far gol in tutte le maniere, la formazione sanminiatese rischia la beffa proprio in casa propria, a La Scala. La Provvidenza però entra in gioco: la punizione di Micheli è precisa all'incrocio dei pali, sorvola il collega del Castiglioncello e trasforma Micheli in un Rogerio Ceni in salsa toscana.

Il video del gol di Micheli ha già fatto il giro del web, anche perché di gol del portiere non se ne vedono molti, figurarsi su punizione e da centrocampo.