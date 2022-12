Le Cittaslow d'Italia si ritrovano a San Miniato per parlare di turismo

Lo scorso sabato 17 dicembre la Città di San Miniato ha accolto i membri dell'assemblea di Cittaslow Italia, l'incontro annuale delle Città che aderiscono alla grande rete italiana delle “città del buon vivere”.

Ad accogliere gli amministratori dei Comuni italiani sono stati il sindaco Simone Giglioli insieme alla vice sindaco Elisa Montanelli e alla consigliera delegata Lucia Alessi, alla presenza del presidente di Cittaslow International Mauro Migliorini, del coordinatore di Cittaslow Italia Stefano Pisani e del direttore Pier Giorgio Oliveti.

Durante la sera del venerdì e il sabato pomeriggio gli ospiti hanno potuto degustare i prodotti del territorio, accompagnati da un assaggio offerto dai Vignaioli di San Miniato, e ammirare le bellezze storico-artistiche della città, grazie ad una visita guidata alla scoperta delle nostre bellezze.

"L'incontro di sabato mattina è stato un importante momento di condivisione e scambio fra Sindaci e delegati italiani della rete Cittaslow - spiega la consigliera Alessi - un confronto su temi importanti all'ordine del giorno, come le comunità energetiche, il turismo, i percorsi e sentieri (Cittaslow outdoor) e Cittaslow education, con un'attenzione particolare alle scuole".

"Un'occasione molto partecipata durante la quale ho voluto illustrare, oltre al riordino della sentieristica, anche il neonato progetto del Distretto rurale della Valdera e del Valdarno Inferiore di cui San Miniato fa parte - dichiara la vicesindaco Montanelli -. Il nostro è un progetto giovane pensato per valorizzare un sistema economico territoriale misto (a componente pubblica e privata), con una produzione agricola vocata e significativa per l’economia locale, consolidare l'integrazione tra attività rurali e altre attività, e sviluppare un'identità storica omogenea ed una produzione di beni e servizi specifici, coerenti con le tradizioni e vocazioni locali".

Accanto a questo, tra i temi maggiormente di rilievo che sono stati affrontati, c'è sicuramente quello sollevato dal coordinatore di Cittaslow Italia, Stefano Pisani, sindaco di Pollica, che riguarda l'equilibrio tra residenza e turismo, in modo che le città possano mantenere la loro identità culturale e umana, intervenendo con azioni specifiche.

"L'assemblea di Cittaslow Italia ci ha permesso soprattutto di far conoscere la nostra Città, la sua storia, il paesaggio e l'ospitalità ai delegati e sindaci presenti. Se abbiamo potuto ospitare le delegazioni è grazie alla consigliera Lucia Alessi che partecipa assiduamente alle riunioni, tiene i contatti e si fa promotrice dei principi e delle linee fondanti di Cittaslow in cui San Miniato si riconosce - conclude la vice sindaco -, come promuovere il buon vivere e costruire uno stile di vita sano, attento all’ambiente e promotore di quella coesione sociale che è alla base del concetto di comunità".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa