SeSa, crescita continua a doppia cifra di ricavi, Ebitda e utile netto

Il Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A., operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, in data odierna ha esaminato ed approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 ottobre 2022 relativa al primo semestre dell’anno fiscale al 30 Aprile 2023, redatta secondo i principi contabili UE-IFRS.

Di seguito i dati in sintesi:

Ricavi e Altri Proventi consolidati: Eu 1.311,7 milioni (+26,5% vs 31 ottobre 2021)

Ebitda consolidato: Eu 93,4 milioni (+27,5% vs 31 ottobre 2021)

Ebitda margin al 7,12% (vs 7,07% al 31 ottobre 2021)

Risultato netto Adjusted di Gruppo : Eu 44,2 milioni (+23,5% vs 31 ottobre 2021)

PFN consolidata attiva (liquidità netta): Eu 189,5 milioni vs Eu 170,9 milioni al 31 ottobre 2021

Risorse umane: 4.434 al 31 ottobre 2022 (+19,4% vs 31 ottobre 2021)

Confermati gli obiettivi di crescita di ricavi e redditività per il FY 2023 nella parte alta del range di valori già comunicato lo scorso settembre, anche alla luce dell’andamento favorevole di ricavi ed ordinativi

Incremento del rating di sostenibilità CDP (Carbon Disclosure Project) a livello B, a dimostrazione dei progressivi avanzamenti dei programmi ESG del Gruppo

Alla luce dei positivi risultati industriali e finanziari raggiunti nel semestre, del contributo atteso dalla leva esterna grazie alle circa 35 acquisizioni bolt-on concluse negli ultimi due anni e delle aspettative di crescita della domanda di digitalizzazione nei mercati in cui opera, il Gruppo conferma l’outlook favorevole per l’intero esercizio al 30 aprile 2023, con una guidance di crescita di ricavi ed Ebitda nella parte alta del range di valori target (Ricavi Eu 2,750- 2,825 miliardi; Ebitda Eu 195-205 milioni) comunicati lo scorso mese di settembre, rafforzando il ruolo di player di riferimento nel proprio settore.

Il Gruppo continuerà ad investire nello sviluppo di competenze digitali, risorse umane e soluzioni innovative, al fine di proseguire il track record di crescita di lungo termine negli esercizi successivi a quello corrente, generando valore sostenibile a beneficio di tutti gli stakeholder.

Nel semestre in esame il Gruppo Sesa ha proseguito il percorso di rafforzamento dei programmi ESG continuando in particolare ad incrementare le azioni finalizzate a ridurre il proprio impatto ambientale e minimizzare le emissioni ed i consumi di risorse naturali.

Ciò ha contribuito a portare nel mese di dicembre 2022 all’incremento del rating di sostenibilità rilasciato dall’organizzazione no-profit internazionale indipendente Carbon Disclosure Project (“CDP”) a livello B, ad un solo step di distanza da quello A di eccellenza, a dimostrazione dei progressivi avanzamenti dei programmi di sostenibilità del Gruppo. CDP, che detiene il più grande database ambientale al mondo, valutando nel 2022 quasi 15.000 aziende, offre un sistema per misurare, rilevare, gestire e condividere a livello globale informazioni riguardanti il cambiamento climatico.

Il Presidente Paolo Castellacci e l’Amministratore Delegato Alessandro Fabbroni hanno così commentato i risultati semestrali:

"Nel primo semestre dell’esercizio sono proseguiti gli investimenti nello sviluppo del capitale umano e delle competenze digitali, confermando il nostro ruolo di player di riferimento del settore, che orienta la digitalizzazione di imprese e organizzazioni. Continueremo la gestione al fine di alimentare la crescita e generare valore sostenibile per il Gruppo nel lungo termine", ha affermato Paolo Castellacci, Presidente e fondatore di Sesa (qui l'intervista per gonews.it).

“Chiudiamo un semestre di forte crescita di ricavi e competenze a fronte di una domanda di digitalizzazione sostenuta dalle necessità di consistenti investimenti tecnologici nell’attuale scenario di riferimento. Alla luce dell’andamento della domanda, degli investimenti in competenze digitali e soluzioni innovative e della capacità di aggregazione industriale anche tramite M&A bolt-on, confermiamo l’outlook favorevole per l’esercizio al 30 aprile 2023, con l’obiettivo di continuare a supportare i nostri stakeholder nell’attuale fase di evoluzione digitale. L’upgrade del rating di sostenibilità CDP a livello B costituisce un importante step nel nostro precorso di miglioramento delle performance ESG del Gruppo”, ha commentato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.

