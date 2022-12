Spettacolo-tributo a Romanello Cantini, Castelfiorentino lo commemora

Insieme alla moglie, la professoressa Daniela Casagli, aveva collaborato alla sceneggiatura, scrivendo i testi per uno spettacolo liberamente ispirato a “La Piccola Fiammeraia” di Hans Christian Andersen, una delle fiabe più belle di ogni epoca. Ed è per questo motivo che lo spettacolo si terrà in sua memoria, domani sera, nell’Auditorium “E. Lambiase” dell’Istituto “F. Enriques” di Castelfiorentino (via Duca D’Aosta). E’ l’omaggio che docenti e studenti dell’Istituto tributeranno al prof. Romanello Cantini, insegnante, storico e giornalista scomparso nel febbraio di quest’anno, intellettuale a tutto tondo molto apprezzato all’interno della comunità di Castelfiorentino.



Domani sera (ore 21.00) ne “Piccola Fiammiferaia” saranno gli studenti dell’Enriques a interpretare i “sogni” che compaiono come per incanto alla protagonista della favola attraverso lo sfregamento dello zolfanello, messaggeri di quei valori e delle riflessioni che il professor Cantini aveva voluto trasmettere e sollecitare attraverso i suoi testi: la solitudine, la povertà, l’indifferenza delle persone nei confronti del prossimo.



Una serata che riprende in parte il format pre-natalizio del “talent show” ideato dalla prof Casagli molti anni fa, e che quest’anno assumerà le caratteristiche di un vero spettacolo teatrale, in cui gli attori saranno soprattutto studenti ma anche ex studenti dell’Istituto “F. Enriques”, a conferma di un legame che va ben oltre l’esperienza formativa. La direzione artistica dello spettacolo è della prof.ssa Daniela Casagli, che ha condiviso con il prof. Cantini tutto l’iter progettuale di questa nuova esperienza, iniziata nel 2015.



“Insieme a Romanello – spiega Daniela Casagli – avevo iniziato a pensare a questa rappresentazione teatrale molti anni fa, con l’obiettivo di stimolare una riflessione sui temi della solitudine e della povertà, sui bambini che invece di giocare sono costretti magari a lavorare, sull’uso smodato della tecnologia. Sono contenta pertanto che questo spettacolo, alla fine, sia stato realizzato grazie all’impegno degli studenti dell’Istituto, e che possa tenersi in memoria di Romanello”.



Lo spettacolo, che è promosso dall’Istituto Superiore “F. Enriques” con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, è interpretato da Sara Dei, Alice Colazilli, Senia Buti, Sara Malatesti, Chiara Bagnoli, Giovanna Attanasio, Ginevra Borriello, Martina Barbieri, Azzurra Pomerani, Chiara Bonetta, Maria Cristina Giunti, Alice Noto, Chiara Mazzoni, Andra Purpura, Kristian Bici, Eva Dei, Gaia Baciottini, Patrizia Salerno, Simone Ricotta, Gianna Sesoldi, Luigi Scaduto e la piccola Adele. Partecipa inoltre una selezione di studenti delle classi del trienno del Tecnico Economico.



L’ingresso allo spettacolo è libero, ma sarà possibile lasciare un’offerta alla Caritas parrocchiale.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa