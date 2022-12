Trasporta e vende carcasse di capretto senza autorizzazione: multa da 10mila euro

Carcasse di capretto contenute in buste di plastica senza essere conservate in frigorifero e senza alcuna tracciabilità.

È stata la scoperta della polizia municipale di Arezzo, impegnata, in una serie di controlli finalizzati alla sicurezza alimentare, dopo che gli agenti hanno notato quella che sembrava una vera e propria compravendita tra il conducente di un furgone e un giovane di origine ghanese, nella zona di Saione.

A finire nei guai è stato l’uomo al volante del furgone, originario della Sardegna e non autorizzato alla vendita mobile: nel suo mezzo, infatti, sono state rinvenute alcune carcasse mal conservate, con il giovane ghanese che ne aveva appena comprata una.

Per il commerciante abusivo è scattata una multa complessiva da oltre 10mila euro per le varie irregolarità, mentre l’africano è stato denunciato in quanto trovato in possesso di documenti falsi.