Un albero di Natale con i trattori: l'idea dei coltivatori di Pietrasanta

Venticinque macchine agricole per un maxi albero di Natale: a progettare e realizzare l'idea sono stati i coltivatori di Pietrasanta che hanno utilizzato un terreno in via Tonfano come "base" per la loro suggestiva composizione.

Con 22 trattori e 3 mietitrebbie hanno ricreato la sagoma del tradizionale abete in versione bidimensionale, da 100 metri per 50; poi, fari accesi per simulare le luci natalizie e foto dall'alto per immortalare l'opera completa.

Un plauso e un ringraziamento, da parte dell'amministrazione comunale, a tutti gli agricoltori locali, alleati preziosi per il territorio sia nella sua promozione, attraverso prodotti tipici e di alta qualità, sia nella sua cura e salvaguardia.

Fonte: Comune di Pietrasanta