Abc, i risultati del vivaio

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nell’ultimo weekend del 2022.

Under 17 Eccellenza

Si chiude con la sconfitta casalinga contro Juve Pontedera il 2022 dei ragazzi di Paolo Betti, che inciampano 74-80 permettendo agli ospiti di superare la Pediatrica Livorno e prendersi così la testa della classifica. Un finale in cui pesa, e non poco, l’approccio castellano, con gli ospiti scappati sul +10 alla prima sirena (14-24) fino a toccare il +18 all’intervallo (29-47). Negli spogliatoi coach Betti smuove i suoi e in casa Abc si accende finalmente la luce aprendo la strada ad una seconda parte completamente diversa. I gialloblu cambiano faccia iniziando con pazienza a ricucire e, dopo il passaggio al 30′ sul 48-60, nell’ultimo quarto rientrano fino a -4 quando partono gli ultimi due giri di lancette. Ma proprio sul più bello Pontedera allunga di nuovo e, sul fallo sistematico, chiude i giochi dalla lunetta.

Prossimo impegno sabato 7 gennaio alle 18.30 sul parquet Pediatrica Livorno, seconda della classe, per l’ultima giornata della prima fase.

ABC CASTELFIORENTINO – JUVE PONTEDERA 74-80

Tabellino: Rosi 15, Ticciati, Bici ne, Merlini 2, Marchetti, Carzoli, Bartolini 4, Lilli 24, Damiani 14, Vallerani 6, Raggini 3, Filomeno 6. All. Betti. Ass. Mostardi.

Parziali: 14-24, 15-23, 19-13, 26-20

Under 17 Silver

Si chiude con l’amaro in bocca il 2022 dei ragazzi di Fulvio Cantini che nella seconda giornata di ritorno inciampano contro il Costone Siena. Al PalaBetti finisce 51-55 con i gialloblu che riescono comunque a difendere la differenza canestri del match di andata (46-65 il finale al PalaOrlandi). Come da pronostico, gara in bilico per tutti i quaranta minuti, salvo poi essere indirizzata dagli ospiti nella frazione finale. Grande equilibrio nella prima parte, tanto che il 12-11 su cui si chiude il primo quarto diventa perfetta parità all’intervallo (25-25). Al rientro dagli spogliatoi sono i gialloblu a tentare l’allungo toccando il +5 alla terza sirena (37-32), ma nell’ultima frazione Siena cambia marcia, mette la testa avanti e piazza il break decisivo.

Prossimo impegno domenica 8 gennaio alle 11.30 al PalaBetti contro Dlf Firenze.

ABC CASTELFIORENTINO – COSTONE SIENA 51-55

Tabellino: Marchetti 14, Vefa 7, Giglioli 4, Niccolini 13, Altamore 9, Ricci 1, Bernardoni 3, Kamberaj, Jelassi, Macalindong, Uci, Barlabà. All. Cantini. Ass. Cicilano.

Parziali: 12-11, 13-14, 12-7, 14-23

Under 15 Eccellenza

Vittoria senza storia per i ragazzi di Alessandro Mostardi che battono a domicilio il Pino Firenze per 52-88 congedandosi nel migliore dei modi dal 2022. Un finale figlio di una gara a senso unico, con i gialloblu che amministrano agilmente dal primo all’ultimo minuto. L’approccio castellano è perfetto e vale il 13-27 al primo riposo. Una forbice che si allarga a dismisura nella seconda frazione facendo scorrere i titoli di coda già all’intervallo: 30-54 il punteggio a metà gara. Così nella ripresa coach Mostardi dà ampio spazio a tutti i ragazzi a sua disposizione e l’Abc amministra senza patemi fino alla sirena.

Prossimo impegno sabato 7 gennaio alle ore 16.30 sul parquet dell’Argentario Basket.

PINO FIRENZE – ABC CASTELFIORENTINO 52-88

Tabellino: Baldi 6, Zecchi 31, Ciulli 15, Bufalini 9, Agbegninou 10, Matteini 3, Bonora 4, Bini 5, Garbetti 5, Beshaj, Crisafi, Borghesi ne. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 13-27, 17-27, 15-15, 7-19

Under 14 Elite

Esattamente come gli Under 15, anche gli Under 14 di Alessandro Mostardi chiudono nel migliore dei modi il 2022 festeggiando davanti al pubblico di casa un’ampia vittoria ai danni del Cmb Valdarno: 78-48 il finale al PalaBetti. Gara subito indirizzata dai gialloblu che approcciano con autorità chiudendo la prima frazione sul 27-11. Nel secondo quarto l’inerzia non cambia, con l’Abc che gestisce il vantaggio e va al riposo lungo sul +21 (42-21). Un divario che, nella seconda parte di gara, la truppa castellana è brava a difendere mantenendo alta la concentrazione: così, dopo il passaggio al 30′ sul 57-31, la frazione finale è quella della fuga definitiva.

Prossimo impegno domenica 8 gennaio alle 11.30 a Empoli contro il Biancorosso, ultima giornata del girone di andata.

ABCCASTELFIORENTINO – CMB VALDARNO 78-48

Tabellino: Poggesi 16, Matteini 21, Costantini 7, Fedeli 21, Simoncini 4, Bufalini 4, Zampacavallo 5, Matteuzzi, Bagnoli, Rosi, Antoni, Di Vilio. All. Mostardi. Ass. Calvani.

Parziali: 27-11, 15-10, 15-10, 27-17

Under 13 Silver

Chiudono con il botto sia l’anno sia il girone di andata i ragazzi di Giovanni Corbinelli e Matteo Bruni, che al PalaBetti portano a casa l’atteso derby contro il Biancorosso Empoli Bianco con un perentorio 75-28. I gialloblu mettono subito la testa avanti, e di fatto la mantengono per tutti i quaranta minuti di gioco, chiudendo al prima frazione sul 19-11, preludio alla fuga vera e propria che si concretizza a partire dal secondo quarto. Un break di 22-7, infatti, manda le squadre negli spogliatoi sul 41-18, e nella ripresa l’Abc amministra con autorità scappando definitivamente già al 30′ (58-24).

Prossimo impegno sabato 7 gennaio alle 15.30 al PalaBetti contro la Folgore Fucecchio, prima giornata di ritorno.

ABC CASTELFIORENTINO – BIANCOROSSO EMPOLI BIANCO 75-28

Sono scesi in campo: Rivola, Anton, Giovannoni, Ricci, Pirrone, Bertelli, Pagliai, Bufalini, Pannocchi, Barnini, Capuana, Di Vilio. All. Corbinelli. Ass. Bruni

Parziali: 19-11, 22-7, 17-6, 17-4

Under 19 Femminile

Si ferma a quattro la striscia positiva delle ragazze di Mario Ferradini, che nell’ultimo match del 2022 escono sconfitte dallo scontro diretto per mano del B.F. Pontedera: 44-64 il finale al PalaGilardetti. Gara subito incanalata dalle ospiti, che approcciano con autorità piazzando un pesante parziale nel primo quarto: 8-20 al 10′. Nella seconda frazione l’inerzia non gira, con le gialloblu che continuano a rincorrere andando al riposo lungo sul 16-34. Così nella ripresa, con il match già seriamente compromesso, Pontedera scappa definitivamente toccando il +27 al 30′ (25-52), ed a niente servono i tentativi castellani di rientrare nel finale.

Prossimo impegno lunedì 9 gennaio alle 21 a Lucca per l’ultima giornata del girone di andata.

BASKET CASTELFIORENTINO – B.F. PONTEDERA 44-64

Tabellino: Bertaccini E. 2, Bertaccini M. 2, Ancillotti 4, Chelini 13, Fiaschi 8, L’Ala 2, Antonini 11, Costa 2, Taddesi, Sanesi. All. Ferradini. Ass. Banchelli, Costa.

Parziali: 8-20, 8-14, 9-18, 19-12

Minibasket

Nel weekend prenatalizio, arrivano due sconfitte per il Minibasket Abc, che manda in campo i gruppi Esordienti e Aquilotti. Gli Esordienti si arrendono al PalaBetti contro Valdelsa per 6-18, chiudendo sul 5 a 1 il conteggio dei tempini. Gli Aquilotti, invece, escono sconfitti dal parquet di Campi Bisenzio per 11-13, risultato frutto di tre tempini persi, due vinti ed uno pareggiato. Adesso la meritata sosta, per poi ripartire a gennaio con le ultime della prima fase ed, a seguire, tutte le seconde fasi.

Fonte: Abc - Ufficio stampa