Aggressione in un supermercato a Cascina, un arresto

Dopo l'aggressione, l'arresto. Mercoledì 14 dicembre a Cascina in un supermercato di via Tosco Romagnola un uomo è stato colpito in un parcheggio; poche ore fa i carabinieri hanno proceduto all'arresto dell'aggressore.

Erano le 18.30 quando un cliente del supermercato è stato colpito con un corpo contundente. L'aggressore è fuggito e sono iniziate le attività di ricerca dei militari. Solo nella mattinata del 20 dicembre è stato trovato il malvivente, successivamente arrestato.

La persona aggredita è stata portata sei giorni fa a Cisanello e non è in pericolo di vita.