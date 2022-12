Artigiano in Fiera a Milano, 12 aziende delle Terre di Pisa

Si è recentemente conclusa la 26° edizione di “AF L’Artigiano in Fiera”, che ha animato il polo fieristico di Fieramilano Rho-Pero dal 3 all’11 dicembre: qualità, autenticità, novità gli ingredienti di una delle più importanti manifestazioni del settore a livello mondiale, nata per valorizzare l’artigianato e le sue creazioni, la bellezza e il valore delle arti e dei mestieri.

Sono dodici le imprese pisane che, con il sostegno della Camera di Commercio, hanno impreziosito lo stand collettivo griffato “Terre di Pisa”e la vetrina internazionale di un evento dai numeri significativi: 2.350 artigiani partecipanti, distribuiti su 7 padiglioni, provenienti da 84 Paesi e con un milione di visitatori.

Durante i nove giorni di fiera il pubblico ha avuto la possibilità di conoscere, vedere e acquistare direttamente i prodotti del nostro artigianato: dalla cappelleria, alla pelletteria e le calzature, dall’alabastro agli ombrelli e alla bigiotteria di qualità, fino ai prodotti agroalimentari con miele, caffè, liquori, e salumi. Un’occasione, inoltre, per le nostre imprese di sviluppare una rete di clienti nuovi per proseguire nel cammino dell’auspicata ripresa.

Già assicurata la partecipazione nel 2023. La prossima edizione di Artigiano in Fiera è in programma dal 2 al 10 dicembre 2023, arrivederci dunque a Fieramilano.

Di seguito le imprese che hanno partecipato:

Berni Nadia - Bigiottteria Pisa

Cristiani Roberto - Cappeleria Pontedera

Az.Agr. Valle di Pinino di Ferri Maurizio - Miele Santa Maria a Monte

Tuscan’s Creations srl - Pelletteria San Miniato

Machiavelli Export di Massimo Machiavelli & c snc - Pelletteria c/o Aeroporto Pisa

Ombrellificio Altini Paolo snc - Ombrelli San Miniato

Etruria Alabastri srl - Alabastro Volterra

M.C.F. di Mirella e Fabrizio Calvaruso snc - Caffè Cascina

Matteoli 1926 di Matteoli Riccardo - Pelletteria San Miniato

Mancini Adriana snc di Cioni Alberto e Cioni Maurizio - Salumi San Miniato

Luca Nencioni srl - Calzature Pisa

Malloggi sas di Malloggi Andrea & c. - Liquori Calcinaia