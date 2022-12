Bulldog francese muore 2 giorni dopo l'acquisto, denunciati titolari di un allevamento

Avevano venduto un cucciolo di bulldog francese a una donna facendole credere che stesse in buona salute, mentre non era così e dopo pochi giorni dall'acquisto l'animale è morto. I due titolari di un allevamento nel Mugello sono stati denunciati dai carabinieri forestali di Borgo San Lorenzo per truffa ed esercizio abusivo della professione veterinaria. La proprietaria ha versato un'ingente somma per l'acquisto del cane e altri 1.240 euro per le spese veterinarie per tentare il tutto per tutto e salvere il piccolo cucciolo. L’autopsia effettuata al cucciolo dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (I.Z.S) ha messo in evidenza che l’animale era affetto da Parvovirosi. Il virus, chiamato anche gastroenterite virale, infetta gli animali che hanno contatto con feci di animali ammalati o in fase di guarigione dalla malattia. A uno dei due titolari è stato contestato l'esercizio abusivo della professione veterinaria perché aveva fornito consigli e ricette per la cura del cucciolo solo tramite una telefonata nella quale la padrona spiegava i sintomi del cane, sconsigliando di portare il cucciiolo in clinica.