Cadavere trovato al Parco di San Rossore, individuata l'identità

Trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione alla foce del fiume Morto Nuovo a Pisa, nella tenuta del parco di San Rossore. Il fatto risale alle 15.20 di ieri. La salma si trova nell'istituto di medicina legale di Cisanello per gli accertamenti. La polizia, spiega una nota, è a buon punto per attribuire un'identità certa a questa salma e a quella ritrovata sabato 17 alla foce del Serchio. Pare che i corpi siano stati restituiti alla terraferma dopo le mareggiate dei giorni scorsi.

In un caso, la salma vestiva un paio di slip e un orologio rolex che sarebbero riconducibili a una persona scomparsa nei mesi scorsi da fuori provincia di Pisa. La seconda salma invece aveva indosso una scarpa amaranto di una nota marca e la fede nuziale con inciso i nomi degli sposi e la data delle nozze.

I familiari hanno confermato la possibilità dell'identità, anche se l'autopsia confermerà quanto ricostruito.