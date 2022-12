Spaccio: carabinieri e finanza alle Cerbaie, controlli anche negli appartamenti

Finanza e carabinieri attivi sul territorio delle Cerbaie per contrastare l'annoso problema dello spaccio nelle aree boschive. Ieri i carabinieri di Empoli e Lucca e i finanzieri di Empoli sono stati supportati dal battaglione mobile e dalle unità cinofile dell'Asma. Sono state sottoposte a controllo anche alcune case nelle frazioni di zona, come al Galleno per verificare la presenza di persone con precedenti specifici o irregolari in Italia. Durante i controlli in 30 appartamenti sono stati denunciati 3 stranieri tra i 22 e i 30 anni per false generalità e per essere immigrati irregolarmente. Una persona invece è stata segnalata come assuntore di stupefacenti (aveva con sé una modica quantità di cocaina), un 42enne italiano è stato denunciato perché in possesso di un coltello. Infine vicino a una casa è stato fiutato dal cane Batman un panetto di hashish da un etto. I controlli continueranno in futuro.