Cerretese Pallavolo: un grande 2022

Si chiude un 2022 semplicemente esaltante per la Cerretese Pallavolo.

Partiamo dalla prima squadra targata Ca.Ma. che chiude l’anno solare senza sconfitte: prima le 16 vittorie che suggellano il dominio nel campionato di Seconda Divisione con Coach Politi e Silvestri panchina e poi le 10 vittorie in Prima Divisione per la squadra guidata da Marco Angiolini e Chiara Bagnoli.

Considerando anche la fine del 2021, la prima squadra è imbattuta da ben 36 partite ufficiali: un ruolino di marcia straordinario che vede e vedrà la squadra in lotta per la promozione in Serie D, anche se il cammino è ancora lungo e faticoso.

Inaspettato e per questo ancora più bello il primo posto nel girone per l’Under 18 Paimex di Alessandra Pellegrini: un gruppo parzialmente rinnovato, con alcuni innesti anche dall’Under 16, che acquisendo sempre più consapevolezza settimana dopo settimana è riuscito, con tutte atlete al primo anno dei due anni in categoria, a centrare il piazzamento tra le prime 15 del territorio: ai playoff in partenza a gennaio proverà a vendere cara la pelle per strappare un piazzamento ancora migliore.

Buono il percorso anche per l’Under 16 Prime 365 di Gaetano Capasso, che ha conquistato senza difficoltà un posto nei playoff vincendo nettamente 3-0 tutte le partite, tranne le due sconfitte in match comunque equilibrati con Montelupo: ora le ragazze saranno attese dal concentramento a tre sicuramente complicato ma in cui possono benissimo dire la loro per accedere ai quarti di finale. Lo stesso gruppo sta disputando anche il campionato di Terza Divisione (con sponsor Pizza Pazza a Pezzi) viaggiando a metà classifica, un campionato adulto che ha messo in luce qualche pecca di inesperienza, avendo perso ben tre partite al tiebreak dopo aver avuto match point in match in cui con più attenzione si potevano portare a casa i tre punti… ma la Terza Divisione serve appunto a fare esperienza senza guardare alla classifica.

Positivo il girone, pur tra mille difficoltà, anche per l’Under 16 Verde Sportface di Sara Silvestri, la più giovane tra le tre Under 16 che è capitata in un raggruppamento complicato ed ha dovuto fare a meno di alcuni elementi per tutto il girone di ritorno: quarto posto finale con playoff sfiorati e prestazioni comunque in crescita come quella dell’ultima partita in cui le nostre bimbe sono riuscite a togliere un set a Scandicci, una delle squadre più accreditate alla vittoria del campionato.

Playoff centrati anche per l’Under 16 Bianca Sportface di Alessandra Pellegrini che è riuscita a conquistare il secondo posto nel girone alle spalle dell’inarrivabile Scandicci (che con la stessa rosa è anche a metà classifica in Serie D) mostrando ogni settimana progressi sia individuali che di squadra e potrà dire la propria ai playoff di gennaio.

Un piccolo miracolo sportivo per l’Under 14 Berti Informatica di Gaetano Capasso: la squadra aveva accettato la sfida di misurarsi fin da subito con il meglio della pallavolo territoriale disputando il girone Eccellenza ed aveva approcciato le prime partite con grande timore, perdendo le prime sei gare e ponendo a rischio la qualificazione ai playoff che, per un regolamento che riteniamo sbagliato, taglia fuori la sesta ed ultima. Le ragazze nell’ultimo mese hanno trovato finalmente fiducia nelle proprie possibilità e con un girone di ritorno sempre in crescendo hanno conquistato il quinto posto, addirittura con una giornata di anticipo. Anche loro saranno quindi attese dai playoff al rientro dalla sosta natalizia.

Dopo un percorso netto di sei vittorie per 3-0, l’Under 13 Coop di Chiara Bagnoli è caduta perdendo 2-1 l’ultima gara interna con Poggibonsi: la squadra che per buona parte del campionato ha mostrato grande ordine e precisione in tutta la rosa, chiude l’anno in testa al proprio girone, in un campionato in cui la formula dei playoff non è stata ancora resa nota ma che sono ormai ampiamente alla portata.

Solo due match giocati dall’Under 12 Scatolificio Brogi di Alessandra Pellegrini ed Asia Maccari, entrambi vincenti: il primo per 2-1 in casa contro Poggibonsi ed il secondo per 3-0 sul campo della Pallavolo Fucecchio, in questo campionato promozionale che non ha classifica e che serve alle nostre bimbe del 2011 e del 2012 a muovere i primi passi nel campo grande, sei contro sei.

Citazione d’obbligo anche per il minivolley, con tanti concentramenti FIPAV e UISP già disputati con grande divertimento delle bimbe e tanta esperienza messa in saccoccia: sono ormai più di 70 le bambine che affollano i nostri corsi di minivolley!

Non possiamo che essere molto soddisfatti del lavoro del nostro Staff Tecnico capitanato dal Direttore Tecnico Gaetano Capasso, col supporto del collaboratore esterno Davide Ribechini: tutti i gruppi sono in crescita da inizio stagione ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti!

Non resta che augurarci di iniziare il 2023 con la stessa “fame” di pallavolo che ha contraddistinto il 2022, con la speranza che ci vengano messi a disposizione nuovi ambienti perché quello degli spazi palestra è l’unico vero limite che esiste per la crescita del nostro movimento avendo ormai raggiunto la quota di 214 tesserate, record continuamente ritoccato in stagione.

Stefano Berlincioni

Cerretese Pallavolo