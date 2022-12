Comitato Cerbaie, il sindaco: "Invito mai arrivato, è pretesto per mettermi in difficoltà"

L'invito rivolto al sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli alla presentazione del neonato Comitato per la Sicurezza Tutela e Valorizzazione delle Cerbaie in programma a Torre domani sera è annunciato dalla stampa fin da domenica 18 dicembre. Ma al diretto interessato fino a questa mattina non era arrivata alcuna comunicazione da parte degli organizzatori dell'incontro.



“Domenica scorsa - spiega Spinelli - ho letto la notizia che sarei stato invitato a questo incontro sui quotidiani on line e questa mattina l'ho ritrovata sui quotidiani cartacei con tanto di locandina che lo annunciava. Ieri pomeriggio avevo richiesto agli uffici comunali di verificare con attenzione la posta in entrata per essere certi che ci fosse questo invito. Fino a ieri sera dell'invito non c'era traccia. Per questo motivo ritengo particolarmente scorretto quanto è stato fatto. Si annuncia di aver invitato il sindaco quando ancora il diretto interessato non è stato informato e soprattutto senza tenere di conto che ci sono degli impegni istituzionali e personali che non possono essere cancellati il giorno prima. Eppure sarebbe stata sufficiente una telefonata per informarmi.

Non mi sembra che questo Comitato sia particolarmente interessato a collaborare con le istituzioni, come invece dicono di voler fare, quanto piuttosto a metterle in difficoltà. Io continuo a garantire la mia disponibilità e la mia volontà di collaborare ma occorre che ci sia correttezza da parte di chi si dichiara dalla parte dei cittadini e poi invece, proprio verso chi rappresenta i cittadini, si dimostra poco corretto.

E ricordiamoci che l'argomento dello spaccio nelle Cerbaie (qui la notizia dei controlli di carabinieri e finanza negli scorsi giorni, NdR) è un tema nazionale che riguarda in particolar modo le forze dell'ordine, ma che è comunque di altissimo interesse per l'amministrazione comunale di Fucecchio e per quelle limitrofe; in prima persona sto cercando di portare avanti moltissime azioni e sono sempre interessato alle iniziative dei cittadini ma, a tre giorni dal Natale e senza alcun preavviso, considero questo invito annunciato e non arrivato come un pretesto per mettermi in difficoltà, soprattutto tenendo di conto di tutti gli impegni che un sindaco ha in questo periodo.

Io comunque invito ugualmente il referente del Comitato a incontrarmi qui in Comune e a valutare insieme tutte le azioni che sono state messe in campo fino ad oggi e a quelle che potremo organizzare insieme in futuro”.