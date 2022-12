Concerto degli auguri con allievi e insegnanti della scuola di musica di Barberino Tavarnelle

Le Officine creative del Chianti regalano alla comunità una serata di musica, passioni e talenti dei più giovani con il concerto degli auguri in programma domani mercoledì 21 dicembre alle ore 21 al Teatro della Filarmonica Giuseppe Verdi di San Donato in Poggio. L'arte musicale e canora che la scuola di musica di Barberino Tavarnelle coltiva e promuove da oltre 30 anni si mette in vetrina per un'occasione culturale da condividere con il territorio sul palcoscenico del Teatro di San Donato in Poggio. Il concerto degli auguri natalizi vede protagonisti gli allievi e gli insegnanti della scuola, presieduta da Fernando Guerrieri. Domani sera si esibiranno l'Orchestra dei ragazzi, il Laboratorio vocale e alcuni gruppi di musica d'insieme, il Coro Voci Bianche Colli fiorentini e le formazioni di musica da camera.

“Un inno trasversale e colorato alla vita, contemplata in tutte le sue molteplici sfumature - dichiara l’assessore alla Cultura Giampiero Galgani - che rende omaggio all'attività di formazione musicale, portata avanti con dedizione, impegno e professionalità da tutti coloro che gestiscono, organizzano, dirigono e insegnano alla scuola di musica di Barberino Tavarnelle che oggi ha all’attivo duecento allievi e trenta insegnanti”.

Il presidente Fernando Guerrieri, il vicepresidente Andrea Massetani, la direttrice artistica Francesca Caponi e la direttrice sportiva Silvia Lotti dedicano questa serata “al ricordo dell’assessora Marina Baretta che, con la sua sensibilità e le sue capacità relazionali, tanto si era adoperata per promuovere, diffondere e valorizzare le vocazioni dei più giovani creando per loro importanti opportunità sul territorio attraverso la realizzazione di progetti e collaborazioni con il tessuto associativo che hanno permesso di diversificare e arricchire l’offerta culturale”.

Anche la sezione "Officine sportive del Chianti", attiva all'interno della scuola di musica guidata da Silvia Lotti, ha organizzato una serata di esibizione di ballo e attività sportive con alcune discipline insegnate all'interno della scuola. L’evento “Dance Christmas”, in programma stasera alle ore 21 sempre sul palcoscenico del Teatro di San Donato, darà spazio alle formazioni condotte da Giulia Cortigiani, insegnante di Danza classica, Andrea Fioravanti, insegnante di Hip hop, Marco Tempesti, insegnante di Sincro latin, Sabina Brocchi, insegnante di Balla snella.

“Rivolgiamo i nostri auguri ai giovani ed in particolare a tutti coloro che non hanno i nostri stessi spazi di espressione, ai quali è negata la possibilità di partecipare democraticamente alle scelte collettive, alle ragazze e ai ragazzi che vivono nei luoghi in cui non è rispettata la diversità di cultura, sesso, religione, pensiero politico – concludono gli organizzatori - la formazione è un aspetto essenziale della vita di ognuno di noi, ad ogni età, è uno spazio di libertà, accoglienza e democrazia da difendere e affermare”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino