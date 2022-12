Elezioni Rsu/Rlsa Publiacqua, Filctem Cgil elegge 6 delegati su 10

Netta affermazione della Filctem Cgil alle elezioni per la Rsu di Publiacqua, gestore del servizio idrico integrato nel territorio del Medio Valdarno, che si estende nelle province di Firenze, Arezzo, Prato e Pistoia. La consultazione elettorale per individuare i componenti della rappresentanza sindacale interna ha interessato oltre 650 lavoratrici e lavoratori ed ha fornito una valutazione fortemente positiva del lavoro svolto in questi anni dal sindacato in Publiacqua.

La Filctem Cgil si conferma come il sindacato a cui la maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori guarda con interesse e fiducia, vedendo crescere in modo straordinario (+22%) il consenso alle proprie liste ed eleggendo 6 delegati su 10 (+2 rispetto alla tornata precedente).

“Crediamo - dichiara la Filctem Cgil Toscana - che questo straordinario risultato sia da attribuire al lavoro e all’impegno profuso in questi anni dalle delegate e dai delegati della Rsu e del Comitato Iscritti Filctem Cgil e dalle strutture sindacali”.

“Nel periodo appena trascorso infatti - prosegue la categoria della Cgil -, i lavoratori e il sindacato si sono trovati ad affrontare innumerevoli e difficili sfide - da quelle legate alla gestione della pandemia a quelle relative alla contrattazione di secondo livello sui temi organizzativi (ad esempio la regolamentazione dello smart working) o di natura economica (premio di risultato) - e la Filctem Cgil non ha fatto mai mancare la propria attenta e qualificata presenza a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori perseguendo, con serietà e decisione, il rafforzamento delle tutele, dei diritti e della contrattazione aziendale”.

“Siamo convinti - continua la Filctem Toscana - che con questo voto sia stata inoltre riconosciuta l’attività di un sindacato generale capace di difendere i diritti e tutelare gli interessi dei lavoratori ma anche di guardare ai bisogni dei cittadini come avvenuto con lo Sciopero generale del 16 dicembre scorso”.

“Un risultato, infine, che dimostra - secondo il sindacato - la forte volontà delle lavoratrici e dei lavoratori di Publiacqua di partecipare attivamente alle scelte che riguardano le proprie condizioni di lavoro e le prospettive generali del settore, a partire dalla costituzione della Multiutility regionale che vede la Filctem partecipare al tavolo di confronto su questo importante progetto con Cgil-Cisl-Uil, le categorie interessate e le aziende”.

La Filctem Cgil Toscana conclude con il ringraziamento a tutti coloro (candidate e candidati, delegate e delegati, scrutatori e scrutatrici, iscritte e iscritti, lavoratrici e lavoratori) che, con il loro impegno e il loro voto, hanno reso possibile questo importante risultato.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa