Furto di cosmetici in centro a Firenze, tre arresti

Colpo da ottocento euro in due negozi del centro di Firenze, un 31enne un 35enne sono stati arrestati assieme a una 46enne. I tre sono tutti di origini georgiana.

Hanno colpito in due locali portando via cosmetici e shampoo per un valore di ottocento euro. Sono fermati nella centralissima via Panzani dai carabinieri, impegnati in abiti civili in servizi di prevenzione a furti nei negozi del centro storico, e trovati in possesso, all'interno di due buste schermate con fogli di alluminio, di numerosi prodotti.

Il tribunale ha convalidato l'arresto e disposto il carcere solo per i due uomini.