Gassificatore, FdI replica al M5S: "Accuse gratuite per cercare un minuto di gloria"

La ricerca del minuto di gloria del Movimento 5 Stelle dell’Empolese Valdelsa non può che infrangersi contro la verità dei fatti.

La forza di opposizione più assente nel dibattito locale si erge a difensore di posizioni contrarie su gassificatore e raddoppio ferroviario accusando il nostro partito di tardività, quando non è dato ancora oggi conoscere una singola argomentazione del Movimento 5 Stelle per giustificare tali assetti, se non dettata da una preconcetta contestazione a tutto nel puro spirito populista che li pervade.

Fratelli d’Italia è sempre stata chiara e, come dovrebbe essere per ogni forza politica, soprattutto responsabile. La delicatezza e la complessità degli argomenti trattati imponeva un approfondimento di progetti mai arrivati sui banchi del consiglio comunale, certi che la bussola di ogni valutazione dovesse e debba essere il bene degli empolesi.

Nei consigli comunali di aprile e agosto 2022 Fratelli d’Italia, a mezzo del Capogruppo Andrea Poggianti, ha sempre manifestato con chiarezza la necessità che un eventuale impianto sperimentale garantisse condizioni non negoziabili su salute, paesaggio e impatto paesaggistico, ma anche benefici fiscali e compensazioni urbanistiche per imprese e cittadinanza.

Rassicurazioni mai arrivate e che hanno persuaso il nostro partito a prendere posizione contraria al gassifificatore dei rifiuti e depositare una mozione per rigettare il progetto in tempi non sospetti.

Abbiamo partecipato e promosso decine di incontri con i comitati del gassificatore e del raddoppio ferroviario attraverso tutto il territorio comunale, facilitando loro un accesso agli atti diversamente più impervio ed elevando il dibattito sul piano regionale per la presenza dei nostri eletti di ogni grado.

Su quest’ultima opera abbiamo incontrato i residenti lo scorso 2 dicembre 2022 proprio a Brusciana, manifestando loro la piena collaborazione per impedire che una frazione sia divelta dal nuovo tracciato e nel tentativo di formulare una proposta alternativa per un’opera comunque tanto attesa per lo sviluppo del territorio.

Le accuse gratuite del Movimento 5 Stelle non possono quindi che ritenersi mistificatrici della realtà, ma altro non potevamo aspettarci da un partito camaleontico ed improvvisato anche a rivestire la funzione di minoranza al punto da non informarsi prima di puntare il dito contro l’unica alternativa al monocolore del PD.

Fonte: Fratelli d’Italia Empolese Valdelsa