Gassificatore, M5S: "Anche FdI si è ravveduto, intervenga anche contro il raddoppio ferroviario"

Apprendiamo che Andrea Poggianti, capogruppo di FdI in qualità di Consigliere Comunale di Empoli, finalmente si è espresso circa il gassificatore. Ha aspettato le dichiarazioni del sindaco Barnini, ma non è mai troppo tardi!

Auspichiamo anzi che si esprima nelle sedi istituzionali formalmente per mettere definitivamente una pietra tombale sulla questione del gassificatore sul nostro territorio.

Nonostante non si sia mai rilevato prima l’impegno da parte di FDI in merito alla questione, come si suol dire “meglio tardi che mai” sarebbe interessante un appoggio da parte loro all’interpellanza parlamentare (in data venerdì 9 dicembre 2022 sul tema della sicurezza ambientale, con riferimento al gassificatore di Empoli) presentata dal nostro deputato Andrea Quartini, facendo anche leva sul ministro dei lavori pubblici Matteo Salvini, alleato di governo della loro forza politica per poter scongiurare altre alzate di testa di chi ci governa.

Non ci risulta che FDI si sia espresso in sede regionale né tantomeno in sede parlamentare ed essendo forza governativa potrebbe far pesare l’opinione espressa sui giornali.

Non abbiamo più bisogno di asserzioni a tutta pagina della solita editoria di parte ma di fatti concreti e tempestivi.

Ad Empoli si è verificato negli ultimi tempi ciò che abbiamo sempre auspicato: la democrazia dal basso con i cittadini che finalmente si riprendono in mano il loro futuro e quello dei loro figli.

Non ci interessa chi ci vuol mettere il cappello ad ogni costo, sia di destra che di sinistra o centro, ci interessa il fine ultimo e la risoluzione del problema.

Ci auguriamo infine che FDI intervenga anche in merito alla questione Raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo, che ha già visto impegnato fin dall’inizio il nostro Movimento 5 Stelle che ha seguito già da tempo e passo per passo i singoli sviluppi.

Fonte: Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa