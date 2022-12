Green pass falsi, chiuse le indagini su un medico

Avrebbe predisposto, su richiesta di alcuni pazienti no vax, false certificazioni di vaccinazioni anti Covid mai avvenute in modo da far ottenere il green pass, in altri casi non avrebbe inoculato alcuna sostanza agli assistiti, che erano invece convinti di ricevere una dose di Pfizer. Il medico di medicina generale fu arrestato nel marzo scorso. La Procura di Firenze adesso ha chiuso le indagini. Le accuse sono quelle di falso, peculato, corruzione, violenza privata, rifiuto di atti di ufficio. Indagati anche una trentina di pazienti. Ad oggi il numero degli indagati è cresciuto a 61 e sono saliti a 72 gli episodi contestati.