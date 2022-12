Il Comitato delle Cerbaie dispiaciuto per le parole del sindaco Spinelli

Il Comitato per la sicurezza, tutela e valorizzazione delle Cerbaie ha fatto sapere che: "In riferimento alle dichiarazioni del Sindaco Spinelli apparse oggi su alcune testate di stampa, vogliamo esprimere il nostro dispiacere e la nostra amarezza per la sua presa di posizione in relazione all'iniziativa dei cittadini delle Cerbaie. Come previsto anche dallo Statuto del nostro comitato, noi vogliamo collaborare con le istituzioni per cercare di risolvere insieme i problemi della zona".

"Al riguardo, come, peraltro, suggerito alcuni giorni fa dal Sindaco stesso, abbiamo usato la PEC per invitare tutti i componenti della giunta e del consiglio comunale alla presentazione di domani sera. Tale PEC è stata inviata venerdì scorso ma è stata inoltrata al Sindaco solo stamani, per motivi non dipendenti dalla nostra volontà. Oltretutto, ci dispiace che tale invito non sia ancora stato inoltrato al Presidente del Consiglio comunale ed ai Consiglieri".

"La ventilata assenza del Sindaco è motivo di grande rammarico per noi, in quanto la sua assenza toglie lustro alla nostra iniziativa. Auspichiamo, pertanto, che il Sindaco riesca a liberarsi dai suoi impegni e possa presenziare alla serata di domani, dando, così, la giusta enfasi a questa iniziativa popolare" hanno concluso dal Comitato.