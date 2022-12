Il governatore Rotary Nello Mari in visita al Club Castelfranco-Valdarno

La comunità rotariana del Club Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore si è stretta attorno al Governatore del Distretto 2071 Nello Mari nella annuale visita al Club, visita che quest’anno ha coinciso con il periodo natalizio e con una situazione pandemica che sta evolvendo positivamente, rendendo l’atteso incontro ancor più denso di interesse e significati.

Il Governatore dopo essersi intrattenuto con il Presidente del Club Daniele Campani, ha avuto un approfondito scambio di idee con tutti i membri del Direttivo i quali hanno sottolineato le attività svolte e i futuri progetti operativi, ipotizzando possibili prospettive per una più incisiva azione del Rotary nel comprensorio, in linea con la progettata evoluzione della complessa organizzazione del Rotary. Il confronto fra gli esponenti rotariani ha visto la fattiva partecipazione dell’Assistente del Governatore Umberto Grieco il quale già in precedenti occasioni era stato partecipe di iniziative del Club.

Durante l’incontro con tutti i Soci del sodalizio Nello Mari oltre ad avere parole di ringraziamento per l’attività svolta dal Club in momenti non facili, ha prospettato quelli che potranno essere gli scenari futuri di una nuova organizzazione mondiale del Rotary attualmente allo studio.

In occasione della visita del Governatore il Club ha voluto concretizzare lo spirito rotariano di amicizia e attenzione al prossimo, annunciando un aiuto economico ad una associazione di volontariato, l’aps Abbracciami, che da pochi anni si è costituita sul territorio ma che già si è affermata per le capacità e la determinazione dimostrata nel perseguire la sua benemerita missione in favore dei bambini e ragazzi affetti da autismo ed altre neurodivergenze e disabilità.

I progetti messi in campo dalla Associazione sono volti a facilitare l’inserimento nel tessuto sociale di bambini e ragazzi affetti da tali problematiche, anche in funzione di un miglioramento delle loro capacità fisiche e di relazione.

Il vice presidente della associazione Abbracciami Andrea Franceschi ha esposto al Governatore le esperienze e i riscontri positivi dell’azione svolta, dichiarando la soddisfazione per l’attenzione dimostrata dal Rotary per l’Associazione ma anche per la sensibilità nei confronti di bambini e ragazzi che chiedono solo di far parte a pieno titolo della comunità in cui vivono.

Fonte: Rotary Club Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore