A causa "dell'indisposizione che ha colpito l'artista negli ultimi giorni", sono stati rinviati i concerti della cantante Elisa in programma per il 21 dicembre e il 22 dicembre a Firenze. Lo rendono noto gli organizzatori. Le nuove date "verranno comunicate a breve. I biglietti già acquistati restano validi per gli appuntamenti successivi"