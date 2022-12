Montespertoli accoglie le colonnine di ricarica elettrica installate da Estra

Alla presenza del Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini e di Lorenzo Chieffo, dirigente vendita E-Mobiility di Estra, sono state inaugurate le colonnine elettriche realizzate dall’azienda nel territorio montespertolese.

Il progetto fortemente voluto dall’Amministrazione e che rientra nelle politiche di transizione ecologica risponde alle esigenze di un trasporto sempre più moderno e a basso impatto ambientale.

“Finalmente riusciamo a realizzare questo passo di transizione ecologica e lo facciamo grazie ad una delle aziende pubbliche che erogano servizi sul territorio come Estra. Sono certo che questo passaggio sarà da stimolo a tanti cittadini che stanno pensando ad un cambio di auto e sono convinto che sarà utile per intercettare anche i flussi turistici di chi già si muove con le auto elettriche” dichiara il Sindaco di Montespertoli.

"Estra ha fatto una scelta precisa nella sua strategia di multiutility. É dalla parte delle auto elettriche e della mobilità sostenibile. Per concretizzare questa strategia è essenziale mettere in atto tutte le politiche necessarie, a cominciare dalle cosiddette infrastrutture intelligenti che sono indispensabili per poter ricaricare le auto nel più breve tempo possibile.” ha ricordato Lorenzo Chieffo di Estra.

Da oggi sarà possibile usufruire di due postazioni vicino al centro del paese: in via Taddeini e in piazzale Caduti nei Lager e una ulteriore presso la zona sportiva di Molino del Ponte.

Le postazioni forniscono energia elettrica a 22 kWh completamente proveniente da fonti rinnovabili e su cui l’azienda garantisce un servizio di segnalazione guasti e assistenza attivo 24/24. La fornitura sarà gratuita per sei mesi dalla data di inaugurazione e il sistema sarà integrato con le applicazioni di mappatura e geolocalizzazione più utilizzate, come Google Maps.

Ricaricare un veicolo è molto più semplice di come si possa pensare: per fare il “pieno” sono infatti sufficienti una carta di credito e un tocco sul display del proprio smartphone.

Le stazioni di ricarica attive 24 ore su 24, sono dotate di 2 prese di tipo 2 a 22 Kw (ricarica accelerata). Per ricaricare l’auto, Estra ha predisposto un sistema veloce e innovativo che si fonda su due elementi: una carta di credito e la app dedicata disponibile per IOS e Android. Per attivare e gestire ricarica e pagamento con il proprio smartphone, è sufficiente collegarsi alla rete della colonnina, che è dotata di un hot spot wi-fi, scaricare la app “Nextcharge” e registrarsi. La app ha varie funzioni, tra cui anche quella di visualizzare tutte le stazioni di ricarica su una mappa interattiva. Per usufruire del servizio non è necessario essere clienti Estra.

Fonte: Comune di Montespertoli