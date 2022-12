Reporter colpiti da esplosione in Ucraina: lievi ferite per il toscano Celesti

Due giornalisti indipendenti sono stati colpiti da un'esplosione in Ucraina. Si tratta del bergamasco Claudio Locatelli e del fotografo fiorentino Niccolò Celesti. I due sono rimasti lievemente feriti lunedì 19 dicembre nel villaggio di Antonivka, a Kherson.

A dare la notizia è Locatelli tramite la sua pagina Facebook: "Un'esplosione ha danneggiato l'auto, siamo rimasti bloccati sotto tiro prima di riuscire a metterci in salvo, ho perso sangue ma la ferita è lieve. Avessi aperto la porta sarei senza una gamba o peggio. La macchina è ben segnalata, non c’era nessun altro, l’attacco ai nostri danni visto luogo e dinamica è stato intenzionale. Il tiro proveniva dalla sponda oltre il Dnipro, lì dove si trova l’esercito russo. Sparare sulla stampa non ha scuse. Stiamo bene per fortuna".

Locatelli e Celesti si trovano in Ucraina da mesi per documentare quello che sta succedendo dopo l'invasione della Russia. Sul profilo di Locatelli è presente anche un video in cui documenta gli attimi successivi all'esplosione.