Nuovi benefattori per il progetto del teatro Il Ferruccio di Empoli

Dal tour itinerante ancora in corso del plastico architettonico tridimensionale di quello che sarà il Parco culturale di Empoli all’interno del quale nascerà il teatro comunale il Ferruccio, alla breve e consueta cerimonia che si è tenuta ieri, lunedì 19 dicembre 2022, in via Del Papa, 41, al primo piano del Palazzo Municipale, nella quale sono stati ‘premiati’ i nuovi benefattori che hanno aderito alla campagna ‘Adotta una zolla’, per essere parte della realizzazione di questo grande progetto.

Ricevuti dalla sindaca Brenda Barnini e dal presidente del Comitato Amici del teatro comunale il Ferruccio, Alessandro Torcini, ai nuovi donatori sono stati consegnati spilla e attestato di riconoscimento come ringraziamento e ricordo del loro contributo.

ECCO I LORO NOMI - Giorgia Beduini, Paola Beduini, Valter Borghini, Raffaello Borgioli, Pier Luigi Bozzi, Giuliano Casu, Ubalda Cianetti, Tamara Guazzini per la Libreria Rinascita, Il Delfino Azzurro Onlus rappresentato da Pier Luigi Bozzi, Giacomo Langone, Mauro Masini, Andrea Montagnani, Valentina Montanelli, Giuliana Paoletti, Maria Grazia Pasqualetti, Stefano Romagnoli, Maria Salvadori, famiglia Del Pasqua, Damiano Bonifacio per Lions Club International Empoli, Silvia Bini e Carla Caciagli.

È stato un momento intenso e emozionante in cui i partecipanti hanno espresso in modo corale un unico pensiero: la riqualificazione di tutta quell’area diventerà punto di riferimento per la città e non solo della cultura con la C maiuscola, dove sarà possibile esprimere arte e pensiero, avvicinando i giovani che potranno meglio comprendere la storia della cultura di questa città.

Poi il pensiero a caldo ha lasciato il posto al ricordo. Alla memoria. Acquistare una zolla per ricordare una zia non conosciuta ma che amava l’arte nelle sue molteplici forme, che sarebbe stata felice di essere parte di questo grande sogno che si realizzerà, o per i propri genitori, oppure per gli amati nonni. Ma anche perché la cultura eleva lo spirito e civilizza i popoli e ieri sono state significative le donazioni da parte dei giovani, figli e figlie accompagnati dai genitori che hanno contribuito come futuro di questa città.

Come regalare una zolla

CONTATTI - Per maggiori dettagli e informazioni, www.teatrodiempoli.it, teatro@comune.empoli.fi.it, 0571 757659, 0571 757820.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa