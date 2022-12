Dalla pet therapy al logopedista, nuovi progetti finanziati per le scuole di Castelfranco

Sabato mattina, 17 dicembre 2022, il sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti, e il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci, Sandro Sodini, hanno firmato il protocollo d’intesa con il quale l’Amministrazione Comunale stanzia le risorse per l’attivazione di progetti scolastici per l’anno 2022/2023.

Il protocollo d'intesa prevede l'erogazione di 35.000 euro complessivi finalizzati al finanziamento e co-finanziamento di progetti da attuare nelle scuole di diverso ordine e grado.

Di queste risorse, 19.460 euro saranno impiegate per interventi di diritto allo studio e servizi scolastici. Mentre € 15.540 per l’assistenza all’autonomia e comunicazione alunni disabili. Un’importante novità è infatti l’aumento delle ore educative di sostegno, un intervento possibile grazie al finanziamento di quasi 24.000 euro ricevuto dal Ministero dell’Interno e dal Ministero per la disabilità in raccordo con il Ministero dell’Istruzione “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità”.

I progetti saranno attuati in vari ambiti: da quello propriamente scolastico a quello socio-educativo e culturale, investendo, quindi, diversi servizi dell’Amministrazione Comunale, impegnati, congiuntamente alla Istituzione Scolastica, nella loro predisposizione ed organizzazione.

Tra le attività che verranno finanziate, sono stati inseriti nel protocollo sia progetti nuovi che iniziative già proposte, rilanciate con metodi innovativi:

- Educazione Ambientale;

- Corsi di inglese madrelingua con possibilità di effettuare esami per ottenere la certificazione Cambridge English A2 Key for Schools;

- Propedeutica latino, studio della lingua latina già dalla terza media come preparazione propedeutica a coloro che frequenteranno il liceo;

- Pet therapy;

- Psicomotricità;

- Teatralità;

- Musicoterapia:

- Esperto metodologie di apprendimento;

- Logopedista.

Oltre alle novità introdotte nella progettazione, verranno inoltre riproposti o aggiornati alcuni dei progetti già in essere con nuove modalità, tra questi: il progetto "Educarci alla natura e all’ambiente", attività di formazione ed educazione ambientale, il Progetto lettura promosso dalla Biblioteca Comunale per avvicinare ed educare i ragazzi alla lettura; il Premio di Narrativa e Poesia giovanile “Najeda Del Vivo” 2023; “Leggere per leggere”, progetto finanziato da Rete Bibliotecaria REAnet; “Per un pugno di libri”, progetto di promozione della lettura promosso in collaborazione con la Biblioteca Comunale; didattica della Biblioteca a letture ad alta voce; incontri con l’autore; “Conoscere attraverso la lettura”. Proseguirà inoltre il progetto di adesione alla rassegna teatrale “Il Baule dei Sogni” e inizierà il percorso di educazione civica con la scuola che porterà all’istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani.

Sarà rinnovato il contributo comunale al pellegrinaggio nei campi di sterminio nazi-fascisti organizzato da ANED e il percorso di educazione alla Memoria e alla cittadinanza.

“Si rinnova il rapporto di fiducia, di sostegno e collaborazione con l'Istituto Comprensivo – hanno commentato il sindaco Toti e l’assessore alla Scuola, Ilaria Duranti -. All'interno del protocollo d’intesa sono stati riproposti sia progetti storici, rilanciati con programmi aggiornati, sia iniziative totalmente nuove e innovative che si inseriscono in ambiti fondamentali della didattica come l'educazione ambientale e lo studio di lingue straniere, ma anche e soprattutto relativi all’inclusione e alla disabilità, che sono da sempre temi a cui il nostro Istituto Comprensivo pone la massima attenzione”.

“Grazie ad una progettualità coerente e lungimirante riusciamo ad ampliare l’offerta scolastica con concrete opportunità di partecipazione attiva per ragazzi e ragazze, bambini e bambine- ha aggiunto il dirigente scolastico, Sandro Sodini- . I progetti vogliono essere occasioni di crescita personale per tutti. Questo protocollo poi pone una particolare attenzione al diritto alla partecipazione alla vita sociale e scolastica degli studenti con disabilità. Un elemento molto importante per la promozione di una scuola inclusiva ed aperta ad ascoltare ogni diversa necessità”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa