Poggibonsi for Future, si raccolgono contributi per il Piano strutturale

Un invito a cittadini e cittadine a fornire i propri contributi collaborativi per il nuovo Piano Strutturale. Il Comune infatti sta procedendo alla redazione del nuovo Piano, strumento urbanistico di carattere strategico e di lunga durata, che contiene gli obiettivi e gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile del territorio, individuati attraverso l'identificazione di vincoli e risorse naturali e culturali. Il Piano Strutturale è lo strumento che sovrintende il Piano Operativo, che disciplina invece nel dettaglio la trasformazione del territorio.

Per coinvolgere la cittadinanza nella costruzione del Piano, i cittadini e le cittadine di Poggibonsi, se interessati, sono invitati ad inviare le proprie segnalazioni, proposte e contributi collaborativi, fino al 13 gennaio 2023 (data prorogabile fine alla proposta di Piano). La partecipazione rientra Poggibonsi For Future, percorso unico e integrato fra diversi livelli di pianificazione, attuato da Avventura Urbana e promosso dal Comune con il sostegno dell'Autorità per la Garanzia e la Promozione della partecipazione della Regione Toscana.

Due sono le modalità per fornire i contributi collaborativi. E’ possibile l’invio in forma digitale attraverso la “cartolina contributo” accessibile dal sito del Comune. Alla cartolina possono essere allegati eventuali elaborati descrittivi (relazioni e/o disegni tecnici e/o fotografie) in formato pdf. La consegna è via mail a: poggibonsiforfuture@comune.poggibonsi.si.it

Inoltre l’invio è possibile anche in forma cartacea, mediante lettera, oppure scaricando, stampando e compilando la “cartolina contributo”, a cui possono essere allegati eventuali elaborati descrittivi (relazioni e/o disegni tecnici e/o fotografie) in formato cartaceo A4 o A3. La consegna può essere effettuata al corner allestito presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Poggibonsi (ex Tribunale, via Volta 55/A).

Le informazioni e i materiali utili sono pubblicati sul sito del Comune alla pagina

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa