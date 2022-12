Pubblicata la seconda edizione del Quaderno Cesvot

È stato pubblicato il novantesimo volume della Collana I Quaderni di Cesvot: “Gestire un ente di terzo settore. Profili amministrativi, giuridici e fiscali” di Riccardo Bemi, Sabrina Lemmetti, Fabio Lenzi, Elena Pignatelli, Stefano Ragghianti, Gisella Seghettini.

La pubblicazione è una seconda edizione aggiornata del Quaderno 86 che racchiude i principali aspetti relativi alla gestione di un ente e vuole essere uno strumento a supporto dell’attività dei dirigenti degli ets. Gli autori sono storici collaboratori di Cesvot che da anni si occupano del servizio di erogazione consulenze agli enti di terzo settore toscano.

La pubblicazione approfondisce in ogni capitolo aspetti dedicati ai profili amministrativi, giuridici e fiscali degli enti di terzo settore. Il primo capitolo a cura di Riccardo Bemi e Stefano Ragghianti si concentra sull’identità giuridica e fiscale delle organizzazioni in termini di opportunità e limiti, con un focus sulle tipologie speciali di enti del terzo settore. La responsabilità degli amministratori negli enti del terzo settore è il secondo capitolo curato da Gisella Seghettini, mentre il terzo, a cura di Fabio Lenzi e Gisella Seghettini, si concentra sulla responsabilità degli ets nei confronti degli enti pubblici controllori. Gli ultimi capitoli approfondiscono il tema delle fonti di finanziamento a cura di Sabrina Lemmetti, delIa redazione del bilancio a cura di Elena Pignatelli e Riccardo Bemi, per concludere con il tema del personale, a cura di Sabrina Lemmetti.

Il Quaderno è disponibile e scaricabile gratuitamente in formato pdf, previa registrazione all'area riservata MyCesvot, a questo link. Nell'area riservata è inoltre possibile richiedere una copia cartacea del volume compilando il modulo online.

Fonte: Cesvot - Ufficio stampa