Punti prestito di Empoli in vacanza sotto Natale

In occasione delle festività 2022/23, i punti prestito "Ti presto" della biblioteca comunale Renato Fucini, nelle frazioni di Avane e Santa Maria, andranno in vacanza. Per quanto riguarda la struttura ospitata negli spazi della Casa della Memoria in via Livornese 42, sarà chiusa da domani, mercoledì 21 dicembre 2022, compreso fino all'8 gennaio 2023. Per il punto prestito attivato negli spazi del Centro Giovani Avane, nei locali de La Vela Margherita Hack in via Magolo 32, l'ultimo giorno di apertura prima di Natale darà giovedì 22 dicembre 2022, poi scatterà la pausa: la riapertura avverrà martedì 10 gennaio 2023.

Al punto "Ti presto" alla Casa della Memoria in via Livornese 42 a Santa Maria, aperto di consueto il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 19, è possibile prenotare libri, film, cd della collezione della Rete Rea.net che saranno disponibili per il ritiro presso il punto prestito nei giorni successivi, rinnovare i materiali già in possesso agli utenti oppure restituirli e consultare il Fondo Remo Scappini e i materiali del Centro Documentazione della Resistenza. Al "Ti presto" di Avane, aperto abitualmente il martedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 16 alle 19, è invece possibile prendere in prestito libri, film e audiolibri, prenotare libri, film e cd della collezione della Rete Rea.Net e ancora rinnovare il prestito ed effettuare restituzioni.

Per quanto riguarda la biblioteca comunale Renato Fucini di via dei Neri 15, nel periodo delle festività natalizie, effettuerà apertura al pubblico nei giorni sabato 24 e sabato 31 dicembre 2022, solo la mattina dalle 9 alle 13 e resterà chiusa il pomeriggio. Negli altri giorni, l'orario di apertura al pubblico resterà invariato: porte aperte per la sezione generale dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 e per la Sezione Ragazzi dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa