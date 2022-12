Sistema Neve, 1 milione di euro dalla Regione alle imprese che gestiscono gli impianti

E’ stato pubblicato recentemente il decreto della Regione Toscana che assegna contributi a coloro che hanno partecipato al “bando per il sostegno alle imprese del sistema neve della toscana anno 2021”.

I contributi concessi a 8 imprese che gestiscono i vari impianti della nostra regione ammontano a poco meno di 1 milione (€ 999.670,00).

Ne dà notizia Marco Niccolai, consigliere regionale Pd e presidente della commissione Aree interne.

«Sono molto soddisfatto per l’esito di questo bando – commenta Niccolai – anche perché la Regione va a sostenere un settore che ha sofferto molto negli anni passati per l’emergenza sanitaria e le conseguenti restrizioni turistiche e perché, al tempo stesso, si finanziano progetti per la messa in sicurezza e l’ammodernamento degli impianti e dei servizi. Voglio ringraziare l’assessore regionale Leonardo Marras per l’attenzione a queste realtà economiche, che tra l’altro seguo molto da vicino per il fatto che ricadono ovviamente in aree interne montane».

Nel dettaglio ecco i progetti che saranno finanziati con il bando e le rispettive cifre erogate dalla Regione:

Ginnastica sport e servizi Società dilettantistica – Gestione Impianti sportivi Comune di Zeri, € 61.102,53;

Doganaccia 2000 s.r.l. – Comune di Abetone Cutigliano, € 203.675,10;

Isa Impianti Sportivi Appenninici - srl – Comune di Castel del Piano, € 137.445,41;

Val di Luce S.P.A – Comune di Abetone Cutigliano , € 203.675,10;

Società per la valorizzazione dell'Altopiano di Careggine, € 40.735,02;

Maestri di sci Abetone srl, € 81.470,04;

Società Abetone Funivie spa, € 203.675,10;

Campo Scuola Ferrari 2022 – Comune di Abetone Cutigliano, € 67.891,70.

Ufficio Stampa e comunicazione Gruppo PD

Consiglio regionale della Toscana