Sport a Pisa, ecco il progetto della nuova palestra polivalente al Cep

Una nuova palestra polivalente per il quartiere del Cep a Pisa. Dopo l’aggiudicazione da parte del Comune di Pisa del finanziamento di 3 milioni di euro di fondi PNRR ottenuti dal bando “Sport e periferie”, stamani l’Amministrazione Comunale ha presentato il progetto preliminare del nuovo impianto, dopo averlo già illustrato a cittadini e associazioni sportive del quartiere, durante l’assemblea pubblica lo scorso 15 dicembre. A presentarlo alla stampa l’assessore agli impianti sportivi Raffaele Latrofa e il dirigente del Comune e progettista Marco Guerrazzi.

“Tengo a sottolineare – ha dichiarato l’assessore agli impianti sportivi Raffaele Latrofa - che la realizzazione di questa opera, che prevede un investimento di quasi 4 milioni di euro, è una grande opportunità per il quartiere del Cep, con una spesa minima da parte dei cittadini pisani. L’opera, una struttura moderna e funzionale, ha infatti un costo di 3,9 milioni, di cui 3 milioni finanziati con fondi PNRR, 600mila euro con un vecchio fondo Apes vincolato alla realizzazione dell’impianto (risorse trasferite da Apes al Comune come compensazione per la costruzione delle case popolari realizzate al posto del campo di calcio del quartiere) rimasto inutilizzati per anni e che abbiamo recuperato, e infine 300mila euro da parte del Comune di Pisa. La struttura prevede due corpi separati, uno dedicato a pallacanestro e pallavolo con una piccola tribuna e un secondo a forma ottogonale dedicato alla boxe. Saranno realizzati poi parcheggi e un grande spazio verde dedicato alle attività all’aperto con percorso attrezzato. Abbiamo presentato questo progetto ai cittadini del quartiere che ci hanno fornito preziosi suggerimenti che prenderemo in considerazione, soprattutto per gli aspetti legati alla gestione della palestra, che sarà ovviamente frutto di un apposito bando nel quale daremo spazio e priorità alle attività che da sempre caratterizzano il Cep, con una forte connotazione al legame tra funzione sociale e attività sportive.”

“Il progetto esecutivo dell’intervento, una struttura di 1.050 metri quadrati complessivi –ha spiegato l’architetto Marco Guerrazzi - andrà in gara di appalto entro il 31 dicembre 2022, per essere aggiudicata entro il 31 marzo 2023, come richiesto dalle tempistiche previste dall’affidamento dei fondi PNRR. L’opera dovrà poi essere completata entro il 2026, ma contiamo di terminarla molto prima, probabilmente entro la fine del 2024.”

Il progetto. Il nuovo impianto sportivo, che sarà realizzato in via Vecelio nel quartiere Cep, sarà formato da due palestre realizzate in corpi di fabbrica differenti ma collegati tra loro, con relativi servizi, una tribuna per il pubblico, ampio spazio a parcheggio e un’area verde esterna, oltre a marciapiedi e strade di distribuzione, al fine di ottenere un complesso sportivo nuovo e funzionale. Le palestre saranno utilizzate per lo sport del pugilato nel corpo ottagonale mentre, nell’altro volume sarà realizzata una palestra per pallavolo e pallacanestro. L’area dove verrà realizzato l’intervento è di proprietà comunale e la destinazione urbanistica è a verde sportivo. Al momento nell’area sono presenti un impianto con campo da calcetto recentemente riqualificato dal Comune con locale di servizio, mentre all’estremo sud è stato realizzato, attraverso un intervento di iniziativa privata, un impianto di padel. L’intervento si articola in due fasi distinte: la realizzazione delle palestre e in un secondo momento la realizzazione delle aree esterne. L’intervento si inserisce in una serie di opere in linea con il Piano Strutturale Intercomunale Pisa-Cascina che prevede il potenziamento dell’offerta sportiva con valenza di attrezzatura pubblica collettiva.

La tipologia costruttiva prevede una struttura prefabbricata in cemento armato, con copertura a shed nella palestra pallavolo-pallacanestro e copertura piana con guaina o pavimentazione rosso mattone nella palestra di pugilato. Il colore rosso mattone degli edifici garantisce l’inserimento nel contesto del quartiere. Le facciate della palestra pallavolo-pallacanestro saranno realizzate con pannelli di tamponamento con elevate prestazioni termoigrometriche ma soprattutto con finitura esterna bisellata orizzontale di colore rosso mattone mentre, le facciate della palestra ottagonale di pugilato saranno rivestite con mattoni faccia vista. Le facciate di colore rosso e la scelta cromatica serve a migliorare l’inserimento dei nuovi edifici nel contesto ed in particolare consentire un dialogo ed una continuità con i palazzi del Cep. La pavimentazione dei percorsi pedonali intorno gli edifici sportivi e di collegamento ai parcheggi è in calcestruzzo architettonico di colore chiaro e anche in questo caso la scelta cromatica ha lo scopo di migliorare l’inserimento dei percorsi pedonali nel contesto. I parcheggi sono di autobloccante inerbito, in modo da ridurre l’impatto ambientale mediante una pavimentazione carrabile ma drenante.

Il progetto complessivo, oltre alla caratterizzazione cromatica degli edifici, pone attenzione alla messa in opera di vegetazioni autoctone caratteristiche della zona: è prevista infatti la piantumazione di numerose alberature ad alto fusto (indice di piantumazione non inferiore ad 1 pianta/80 mq), che hanno lo scopo di mitigare l’impianto e di attenuare le isole di calore che si possono creare nei parcheggi. Infine, la progettazione del nuovo intervento tiene conto dell’impatto ecosostenibile, anche a seguito di valutazioni sulla realtà ambientale locale. Come previsto in tutte le progettazioni finanziate da fondi PNRR, la struttura sarà realizzata con elevate caratteristiche di efficienza dal punto di vista dell’isolamento termico e della riduzione di consumi energetici, oltre all’utilizzo di sistemi di sfruttamento delle energie rinnovabili con l’installazione di pannelli solari.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa