Tariffa corrispettiva approvata a Empoli: primo trimestre 2023 di prova

Il Consiglio comunale di Empoli, nel corso della seduta di ieri, lunedì 19 dicembre 2022, ha provveduto all'approvazione della variazione regime Tassa sui rifiuti (tari) da tributo a tariffa corrispettiva dal 1 gennaio 2023 e all'approvazione del regolamento tariffario

. L'approvazione è avvenuta a maggioranza con voto favorevoli di Pd e Questa è Empoli, contrari di Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli, Lega Salvini Empoli e Gruppo misto, astenuti Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli FabricaComune: la rilevazione degli svuotamenti secondo la nuova modalità, che interessa dal 1 gennaio 2023 tredici comuni, fra i quali Empoli, gestiti da Alia Servizi Ambientali S.p.A. appartenenti all'Ato Toscana Centro ed entro il 2026 interesserà tutti i 58 comuni compresi nell'area, sarà attiva al fine della fatturazione del servizio a partire dal primo aprile 2023, così da dare ai cittadini la possibilità di dotarsi delle attrezzature necessarie.

"Finalmente dopo dieci anni di raccolta differenziata porta a porta, che ha come obiettivo quello di ridurre la quantità di rifiuti prodotti e migliorare la qualità della raccolta, siamo pronti a introdurre la tariffa puntuale - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - Qualche mese fa, ci siamo messi in moto per iniziare a lavorare con l'azienda a possibili metodi di applicazione. Siamo arrivati alla definizione della proposta. L'ultimo momento di approfondimento ha riguardato la scelta di adottare questo metodo a livello di area, individuando un sub-ambito caratterizzato da un modello uniforme. Siamo poi arrivati alla definizione del regolamento. Fra le cose che è importante sottolineare è che il primo trimestre del 2023 non sarà considerato ai fini del conteggio della nuova tariffa: abbiamo a disposizione i mesi di gennaio, febbraio e marzo perché le 24mila utenze possano essere raggiunte e informate da Alia e possano familiarizzare con il nuovo meccanismo. Inoltre verranno rilevati tutti i tipi di rifiuti prodotti ma si pagherà soltanto in base alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti e, con l'introduzione del nuovo sistema, non cambierà niente per quanto riguarda l’organizzazione del servizio, a partire dal calendario della raccolta porta a porta o ancora per quanto concerne il ritiro dei pannolini oppure quello degli ingombranti, per fare alcuni esempi. Invito tutti i cittadini a rivolgersi ad Alia per avere tutte le informazioni utili a comprendere il nuovo meccanismo e le modalità di attuazione e per ritirare i tag necessari a ogni utente".

È un sistema tariffario basato sulla misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, superando il calcolo presuntivo della TARI tributo, per un modello dove la parte variabile è quantificata considerando tutti i conferimenti di rifiuti, sia il residuo non differenziabile che tutte le raccolte differenziate, ad esclusione del vetro, che resta a campana stradale, con l'obiettivo di mettere in campo un sistema più sostenibile per l'ambiente e premiante per gli utenti. Nel dettaglio il calcolo della Tariffa per la parte fissa non subirà modifiche e sarà sempre correlata alla superficie dell’immobile, mentre la parte variabile sarà composta, di base, solo dagli svuotamenti minimi del rifiuto residuo non differenziabile, ai quali potranno essere applicate riduzioni o addebitati svuotamenti in eccesso rispetto ai minimi, in base al comportamento delle singole utenze. Saranno, quindi, prese in considerazione due percentuali: produzione minima di rifiuti e maggiore differenziazione. I cittadini dovranno dotarsi dei nuovi dispositivi adesivi di lettura, i cosiddetti tag, da applicare ai contenitori già in uso: saranno provviste di tag adesivo anche le nuove dotazioni di sacchi azzurri, per permettere la lettura del conferimento di imballaggi e contenitori. I tag possono essere richiesti a domicilio oppure ritirati a uno degli InfoPoint di Alia, sia su appuntamento che ad accesso libero. Per chi ha necessità di smaltire pannolini per bambini o presidi sanitari per adulti è prevista l’adozione di sacchi non registrabili, da richiedere agli sportelli: lo smaltimento di tali tipologie di rifiuti non avrà alcuna influenza sul calcolo della tariffa corrispettiva. Le grandi utenze non domestiche, che stanno utilizzando oltre sei contenitori, possono invece richiedere la visita di un addetto a domicilio, che provvederà ad applicare i nuovi dispositivi. E' possibile ritirare i kit per tutto il primo trimestre 2023.

A Empoli, Alia Servizi Ambientali S.p.A. ha attivato un punto informativo in via Garigliano 1, aperto fino al 25 febbraio 2023 da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30. Per maggiori informazioni, è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 800 888 333 (da rete fissa), 199 105 105 (da rete mobile) e 0571 196 93 33 (da rete fissa e rete mobile). Per prenotare un appuntamento in un InfoPoint è possibile utilizzare anche Aliapp, il nuovo portale utenti, raggiungibile dalla home page del sito di Alia www.aliaserviziambientali.it. Per ogni ulteriore informazione, per conoscere giorni e orari degli sportelli o per visionare il nuovo schema di regolamento è anche possibile consultare la pagina dedicata raggiungibile sempre dalla home page del sito del gestore.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa