Treni, FdI Empolese Valdelsa: "Cancellazioni, ritardi e servizio pessimo anche a Natale"

Nella settimana che conduce al Santo Natale, il solo regalo che i pendolari avrebbero voluto ricevere sarebbe poter viaggiare con un po di puntualità.

Invece, Trenitalia conferma il pessimo servizio, con un inizio di settimana disastroso. Il lunedi, infatti, in particolare sulla tratta Empoli Firenze, un guasto agli impianti di circolazione ha provocato numerosi ritardi e cancellazioni.

Nella giornata di martedi, altro guasto sulla linea, con numerosi treni (il 4011, il 18932 etc...) cancellati, ma, soprattutto, con tanta disinformazione,

I viaggiatori, infatti, lamentano che su "muoversi in Toscana oggi", non vi è traccia del guasto di martedi mattina, con le informazioni che sono ferme a lunedi sera. E cosi, nel silenzio assordante della regione Toscana e del'assessore Baccelli, la situazione peggiora ogni settimana, e la rabbia di lavoratori e studenti cresce sempre più sui social.

Ci chiediamo anche con che coraggio, da parte di chi governa la regione, si possa parlare di rilancio del turismo utilizzando il mezzo pubblico, vista la scandalosa situazione attuale del trasporto ferroviario (e anche su gomma, a onor del vero). Anche i turisti, infatti, si stanno lamentando del malfunzionamento del trasporto pubblico in Toscana.

Un bel biglietto da visita per la nostra regione.

Federico Pavese, responsabile Fratelli d'Italia Empolese

Giampaolo Giannelli, responsabile provinciale dipartimento trasporti Fratelli d'Italia