Tutto pronto per il concerto di Natale a scopo benefico

Il Comune di Vinci organizza il 23 dicembre, con inizio alle 21, un concerto di Natale a scopo benefico. L'iniziativa, dal nome 'Christmas Voices Ensemble', si svolgerà al Teatro della Misericordia di Vinci ed è organizzato da Empoli Jazz Festival.

Il ricavato sarà interamente devoluto all'associazione Milano 25 Onlus e i SuperEroi di Zia Caterina, che sarà presente al concerto. L'ingresso è libero, con offerta a piacere.

In occasione della serata l'amministrazione comunale di Vinci rivolgerà gli auguri alla cittadinanza.

“Questa iniziativa è molto importante per la cittadinanza – ha detto il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia -. E' un modo per fare gli auguri di Natale e anche per aiutare gli altri e fare del bene. Siamo contenti e orgogliosi di avere ospite Zia Caterina, un modello in termini di solidarietà e aiuto verso il prossimo”.

“Non c'è certo bisogno di fare appelli ai cittadini di Vinci il cui cuore è enorme – ha concluso il sindaco -. So che sarà una bella serata e riusciremo a raccogliere tanti fondi da donare”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa