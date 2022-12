Use Gross, il ko di Faenza permette un riposo meritato

Il tempo per allenarsi, in casa Use Computer Gross, non manca. Dopo il ko di Faenza, infatti, il campionato si ferma fino a gennaio, una fase che servirà a coach Luca Valentino per fare il punto e lavorare con calma con i suoi ragazzi.

Intanto il tecnico commenta la sconfitta di domenica. "Analizzare la sconfitta a Faenza in quanto tale – attacca - sarebbe irreale e poco intelligente. Sapevamo del divario enorme che c'è tra i due roster e per questo avevo chiesto alla squadra di avere motivazione e mini-obiettivi da centrare all'interno di ogni quarto. Parlando proprio di questo, l'approccio è stato super sia in attacco che in difesa (20-14). Poi, nel secondo quarto, i nostri avversari sono stati bravi a chiudere l'area e, complice una percentuale praticamente nulla da tre punti, ci siamo scoperti in difesa gonfiando quello che è stato il parziale del secondo quarto".

"A quel punto – prosegue - c'erano tutti i presupposti per abbassare la testa e smettere di giocare. Invece i ragazzi, grazie soprattutto alla spinta emotiva di Casella e Obinna, hanno mostrato carattere e faccia giusta come nelle tre delle ultime quattro partite, giocando a contatto nel parziale del terzo quarto e vincendo l'ultimo".

"Ora – conclude - non resta che sfruttare ogni allenamento di questa pausa per ricaricare le pile e sistemare alcune cose, cercando di chiudere al meglio il girone d'andata e proseguendo in modo coerente il nostro progetto".