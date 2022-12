Vetri infranti alla stazione di Certaldo, le immagini da Forza Italia

Proprio nel giorno della conferenza stampa sulle difficoltà della viabilità ferroviaria nell'Empolese Valdelsa, da un esponente di Forza Italia arrivano le foto di atti vandalici compiuti nella stazione Fs di Certaldo.

Giuseppe Romano, consigliere comunale originario di Certaldo, nella giornata di ieri ha documentato i vari danni fatti da ignoti ai vetri delle porte e delle finestre nelle sale d'attesa della stazione di via Matteotti. "La porta della ex biglietteria è stata infranta - spiega Romano - come le finestre che si affacciano sulla strada. Per questo rinnoviamo l'appello affinché ci siano telecamere di videosorveglianza a presidio delle stazioni dell'Empolese Valdelsa collegate con la centrale Polfer di Empoli".