Via dei Presepi, gli appuntamenti natalizi a Cerreto Guidi

Cresce con il passare dei giorni l’attenzione per l’XI edizione della Via dei Presepi di Cerreto Guidi che nel centro storico sta richiamando un notevole numero di visitatori.

Il Presepe all’uncinetto è sempre un motivo di richiamo, ma è l’intero percorso della Via dei Presepi a suscitare curiosità ed ammirazione. Tra l’altro il numero dei presepi allestiti quest’anno, ha raggiunto la quota record di 210. Il programma della Via dei Presepi prevede parecchie iniziative collaterali. Se ne segnalano diverse in vista del Natale.

Giovedì 22 Dicembre- Nei locali della Biblioteca comunale “Emma Perodi”, si terrà alle ore 21,00 “Aspettando il Natale”, canti natalizi con il tenore Michael Michelucci, accompagnato dal pianista M. Alessandro Cavallini a cura dell’Associazione Orfeo in Scena. La serata è arricchita dalle letture dei Racconti di Natale affidate a Michele Neri.

Venerdì 23 Dicembre- Alle ore 17,00 nella Chiesa della Compagnia è in programma “Canti di Natale”, brani natalizi italiani ed internazionali con Mariarita Arancio (voce) e Mirco Dimitrio (chitarra), a cura di Muzika APS musica&cultura.

Si segnala, inoltre, l’imperdibile possibilità di ammirare nei locali della Villa Medicea, la mostra “Cerreto Medicea” di Massimo Tosi. E'un suggestivo viaggio che attraverso rappresentazioni ad acquerello di ville, monumenti e luoghi storici, testimonia l’importanza storica e politica della famiglia de’ Medici nel territorio con suggestive illustrazioni di monumenti e spaccati della Cerreto di un tempo.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa