Viola il divieto di avvicinamento, arrestato 27enne

In Versilia un 27enne di origini moldave è stato arrestato e si trova in carcere. La polizia lo ha rintracciato in un bar di Lido di Camaiore. Identificato, è risultato colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Lucca per violenze contro la madre 49enne.

L’uomo, dopo essere stato sottoposto all’ordine di allontanamento, lo ha violato in più occasioni nell’arco della stessa settimana. Questi comportamenti, accertati dai numerosi interventi delle forze dell’ordine, hanno portato l’Autorità Giudiziaria ad inasprire la misura cautelare personale. Perciò è stato arrestato.