A Dicomano presentati lavori per 33 milioni di investimenti

Presentati a Dicomano i 20 interventi, per investimenti pari a 33 Milioni di Euro, che interesseranno il capoluogo e le frazioni.

Progetti che l’Amministrazione realizzerà grazie ai fondi PNRR, 11 Milioni, ma anche progetti voluti dal Comune e concordati con i soggetti che gestiscono i servizi come RFI ed ASL, per 22 milioni.

“Abbiamo messo in campo uno sforzo importante per raggiungere questi risultati – afferma il Sindaco Stefano Passiatore - per questo ringrazio i dipendenti del Comune, gli Assessori e gli Enti che con noi hanno condiviso quanto andremo a fare. Abbiamo predisposto progetti che hanno portato frutti concreti. Con questi interventi cambierà il volto di Dicomano e verranno realizzate opere che attendevano da anni”.

Sarà realizzato un Distretto Sanitario. Uffici, ambulatori, punto prelievi, cup, consultori, medici di medicina generale, stanze per attività diverse come AFA e corsi, la continuità assistenziale. Tutti i servizi in un unico luogo accessibile e centrale.

Nascerà il nuovo teatro da 200 posti che verrà realizzato recuperando e ampliando gli ex-macelli.

Saranno riqualificati gli impianti sportivi dal sintetico al Foresto Pasquini, per cui sono già partiti i lavori alle nuove torri faro del campo principale, ma anche impianto a biomasse e la messa a norma e funzionale delle strutture.

La scuola avrà la nuova mensa con la ristrutturazione e l’adeguamento degli impianti, ma anche nuovi spogliatoi e palestrina.

Le stazioni di Dicomano, con i lavori già partiti, e di Contea saranno dotate di sottopassaggio e nuovi marciapiedi, maggiore sicurezza e fruibilità. Senza dimenticare la soppressione del passaggio a livello a Contea che prevede la realizzazione di una viabilità alternativa costituita dalla variante alla 67.

Ma oggetto di finanziamenti e lavori saranno anche le strade con interventi di manutenzione e ripristino, parcheggi, marciapiedi, oltre alla nuova pista ciclabile che collegherà Dicomano a Londa da un lato e Vicchio dall’altro, ampliando la proposta per una mobilità dolce e soprattutto un turismo slow.

Senza dimenticare la digitalizzazione che riguarderà tutti i servizi comunali di Dicomano per rendere quanto più semplice possibile interagire con la Pubblica Amministrazione anche senza recarsi in Comune.

Puoi conoscere nel dettaglio i progetti presentati riguardando il video realizzato in occasione dell’evento e che puoi trovare sui canali social del Comune.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze